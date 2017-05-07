IHAAW231536-ASA/07-05-2017 - Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki Açık Kadın Cezaevi'nde isyan çıktı. Aralarında gardiyanların da olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. 07.05.2017 23:15:36 TSI NNNN
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Denizli’nin Bozkurt İlçesindeki Açık Kadın Cezaevi’nde İsyan Çıktı. Aralarında Gardiyanların Da Olduğu Çok Sayıda Kişinin Yaralandığı Öğrenildi.
IHAAW231536-ASA/07-05-2017 - Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki Açık Kadın Cezaevi'nde isyan çıktı.
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