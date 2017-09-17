Denizlispor - Giresunspor Maç Sonunda Gerginlik: 2 Gözaltı

TFF 1. Lig 5. haftasında maçında evinde Giresunspor'a yenilen Denizlispor'da, taraftarlar maç sonunda stat çıkışında yöneticilere tepki gösterdi.

TFF 1. Lig 5. haftasında maçında evinde Giresunspor'a yenilen Denizlispor'da, taraftarlar maç sonunda stat çıkışında yöneticilere tepki gösterdi. Gerginlik sonucunda iki taraftar gözaltına alındı.

TFF 1. Lig 5'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Denizlispor ile karşılaşan Giresunspor, maçı 90+3'te attığı tek golle kazandı. 5 haftadır sadece 1 puan alan Denizlispor'da taraftarlar, maç sonunda stat çıkışında kulüp yöneticilerinden Necip İrdem ve Taner Atilla'ya tepki gösterdi, "Yazıklar olsun', "Denizli'nin yüz karası" diyerek aleyhinde tezahürat yaptı. Yaklaşık 50 kişilik gruptan bazıları yöneticilerin üzerine yürümek isteyince polis ekipleri, müdahale etti. Olaya müdahale eden polis, iki kişiyi gözaltına aldı. Şahısların sorgularının devam ettiği belirtildi.