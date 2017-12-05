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Denizlispor’da Sankoh’un Sözleşmesi Fesh Edildi

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Denizlispor’da Sankoh’un Sözleşmesi Fesh Edildi
Denizlispor, Alfred Sankoh'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesh etti.

Denizlispor, Alfred Sankoh'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesh etti.

Denizlispor Yönetim Kurulu Alfred Sankoh'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesh etti. Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Geçmişte yaşanan yabancı futbolcu sorunlarının tekrar yaşanmaması adına futbolcu ile anlaşılmış, tüm ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Alfred Sankoh'a takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, kendisine bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dileriz" denildi.

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