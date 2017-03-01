Depo Hırsızı Jandarma Tarafından Yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde girdiği depodan çaldığı yaklaşık 7 bin TL değerindeki eşyaları ikinci el mağazasına satmaya çalışan şahıs, jandarma...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde girdiği depodan çaldığı yaklaşık 7 bin TL değerindeki eşyaları ikinci el mağazasına satmaya çalışan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.T. (52) kendisine ait depoda bulunan çamaşır makinesi, kepenk, elektronik tartı ve mutfak tüpü gibi yaklaşık 7 bin TL değerindeki eşyalarının çalındığını fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Hırsızlık olayı sonrası ikinci el eşya satan bir dükkandan gelen ihbarı değerlendiren Kandilli Jandarma Karakolu ekipleri Celal A. (46) isimli bir şahsın çalınan ürünleri satmak istediğini belirledi. Dükkan sahibinin kendisine çalıntı malzemeleri satmaya çalışan kişinin eşkalini vermesi üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Celal A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Celal A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.