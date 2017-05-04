Depo Yangınında İmece Usulü Malzeme Kurtarma

Isparta'da strafor malzemesinin bulunduğu bir depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, depodaki malzemeler vatandaşlar tarafından...

Isparta'da strafor malzemesinin bulunduğu bir depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, depodaki malzemeler vatandaşlar tarafından boşaltıldı.

Sanayi Mahallesi, Yeni Sanayi sitesinde inşaatlarda yapı malzemesi olarak kullanılan strafor malzemesinin bulunduğu depolardan birinde yangın çıktı. Saat 16.00 sıralarında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ve kısa sürede diğer depolara sıçrayan yangına itfaiye ekipleri etti. Ancak itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine çevre belediyelerden ve Burdur'daki itfaiyelerden destek istendi.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında bölgede bulunan vatandaşlar ve işyeri çalışanları da yangınla mücadeleye destek olurken, bir başka depoda bulunan malzemeleri kurtarmak için büyük çaba gösterdiler. Vatandaşların ve forkfitlerin yardımıyla içerideki malzemelerin dışarı çıkarılması sağlandı. Bazı vatandaşlarda yangının söndürülmesi için itfaiye çalışanlarına yardım etti.

Yaklaşık bir buçuk saatte kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanırken olmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.