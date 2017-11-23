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Deprem 2 Evde Hasar Oluşturdu

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Deprem 2 Evde Hasar Oluşturdu
Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremde iki evde çatlaklar oluştuğu bildirildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremde iki evde çatlaklar oluştuğu bildirildi.

Saat 23.22'de merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Arıcılar Mahallesi olarak saptanan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından geçen 1 saatlik süre zarfında bölgede 1.8 ila 3.6 büyüklüklerinde 10 artçı sarsıntı daha kaydedildi.

Ula ilçesi ve çevresinde kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sadece merkez üssü Arıcılar Mahallesi'nden arama yapıldığı ve iki ayrı evde çatlaklar oluştuğunun ihbar edildiği öğrenildi.

Gelen ihbarın adından AFAD İl Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 4 ekip inceleme yapmak üzere Arıcılar Mahallesi'ne hareket etti.

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