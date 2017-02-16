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Deprem Bölgesi Bir Kez Daha Sallandı

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Deprem Bölgesi Bir Kez Daha Sallandı
16 Şubat tarihi itibariyle 3 şiddetin üzerinde 6 adet ve 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde deprem hareketliliği devam ediyor.

16 Şubat tarihi itibariyle 3 şiddetin üzerinde 6 adet ve 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yaşanan artçı depremlere rağmen vatandaşların normal hayatlarına devam ettiği gözlendi. Bölge halkının artçı sarsıntılara karşı alışkanlık gösterdiği ve panik halinin yaşanmadığı gözleniyor. Son olarak ise 13.19 sıralarında Ayvacık ilçesi Gülpınar beldesi merkezli 3.2 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem Bölgesi Bir Kez Daha Sallandı

Deprem Bölgesi Bir Kez Daha Sallandı

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