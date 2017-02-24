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Deprem Bölgesinde Çadırda Cuma Namazı

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Deprem Bölgesinde Çadırda Cuma Namazı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde deprem hareketliliği devam ederken, vatandaşlar ibadetlerini çadırda ifa ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde deprem hareketliliği devam ederken, vatandaşlar ibadetlerini çadırda ifa ediyor.

Depremden en çok etkilenen Yukarıköy'de vatandaşlar cuma namazını Kızılay'ın mescit haline getirdiği çadırda kıldı. Köye tayin edilen imam ilk görev yeri olduğu için kurs görüyor. İmam köyde bulunmadığından cuma namazları için Ayvacık Müftülülüğünün görevlendirdiği komşu köylerden gelen bir imam namazı kıldırıyor. Köy camiinin yanındaki boşluğa kurulan çadıra namaz kılmak için gelen cemaat, önce yerleri süpürdü, sonra da zemine halı sererek içersini namaz kılınacak hale getirdi. Çadırdaki cuma namazında imam hutbeyi ise bir sandalye üzerine oturup okudu.

Deprem Bölgesinde Çadırda Cuma Namazı

Deprem Bölgesinde Çadırda Cuma Namazı

Deprem Bölgesinde Çadırda Cuma Namazı

Deprem Bölgesinde Çadırda Cuma Namazı

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