Deprem Bölgesinde Çalışmalar Sürüyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Gülpınar köyü yakınlarında, 6 Şubat tarihinde saat 06.52'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Gülpınar köyü yakınlarında, 6 Şubat tarihinde saat 06.52'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çalışmalar sürüyor.

Çanakkale Valiliği, yapılan son tespitlerin ardından depremin bilançosunu paylaştı.

290 konut ağır hasarlı

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Valilik koordinasyonunda Ayvacık Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, UEDAŞ İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi başta olmak üzere ilgili tüm kurumların deprem bölgesine intikal ederek çalışmalara başladığı hatırlatıldı. 7 Şubat tarihi itibariyle Ayvacık ilçesi Yukarıköy köyü başta olmak üzere toplam 17 yerleşim biriminde 290 ağır hasarlı konut, 216 hafif hasarlı konut, 1 ağır hasarlı kaplıca, 2 ağır hasarlı cami ve 40 ağır hasarlı ahır tespit edildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor. Öte yandan, ön hasar tespit çalışmaları tamamlanan 101 adet konutta zarar tespit çalışmaları da tamamlandı. 11 Şubat Cumartesi gününe kadar zarar tespit çalışmalarının tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

8 kişi yaralandı, 16 hayvan telef oldu

Meydana gelen depremde yaralanan 8 kişiden 7'sinin taburcu edildiği, 1'inin tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı. Deprem bölgesinde 4 Ambulans, 2 UMKE Ekibi ve 1 UMKE Acil Çadır Ünitesi hazır halde bekletiliyor. Tarım İl Müdürlüğünce yapılan tespitlerde 15 küçükbaş, 1 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

Konteyner, çadır ve battaniyeler dağıtıldı

Bölgede yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında, AFAD Başkanlığı ve Kızılay'dan 338 çadır, bin 52 battaniye, 700 yatak, 200 katalitik soba, 5 şapkalı soba ve 200 aile mutfak seti bölgeye ulaştı ve dağıtıldı. Devam etmekte olan artçı sarsıntılar sebebiyle afetten etkilenen köylerden gelen ilave talepleri karşılamak üzere AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Balıkesir AFAD Bölge Lojistik Deposundan sevk edilen 60 çadır, 300 yatak ve 480 battaniye bölgeye sevk edildi. AFAD Başkanlığından 200 adet yaşam konteyneri bölgeye ulaştı. Bu konteynerlerin 100 adedi Yukarıköy, 100 adedinin de afetten etkilenen diğer köylere kurulması planlanıyor. Yukarıköy Çadırkent alanına konteynerlerin kurulumuna başlandı. Köylerdeki konteyner altyapısının hazırlanması ve kurulumu için 15 kamyon, 6 kepçe, 2 dozer, 4 greyder, 4 vinç ve 2 silindir görev yapıyor.

Acil ödenek tahsis edildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için ilk etapta 1 milyon 50 bin TL ödenek tahsis edildi. Ödenek Ayvacık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hesaplarına aktarıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı acil ihtiyaçları tespit etmek amacıyla 3 ekip oluşturdu. Bu ekipler depremzedelerle görüşerek ayni ihtiyaçları tespit etmeye devam ediyor. Ayni ihtiyaç olarak belirlenen çocuk maması, hasta bezi, çocuk bezi gibi malzemelerin de dağıtımı sürüyor. AFAD Başkanlığınca, depremden etkilenen vatandaşların ilk ve acil ihtiyaçlarının karşılanması için, ilk etapta tahsis edilen 500 bin TL ödenek Ayvacık İlçe Kaymakamlığına aktarıldı.

198 personel görev yapıyor

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından Yukarıköy konteyner kent alanının tüm aydınlatma ve elektrik tesisatı tamamlandı. Ayrıca bölgenin tüm elektrik altyapısı gözden geçirildi. Kızılay tarafından, 31 personelle vatandaşların tüm yemek ve iaşe ihtiyaçları karşılanıyor. AFAD Başkanlığınca biri koordinasyon tırı olmak üzere 14 araçla bölgede hizmet veriliyor. Depremden etkilenen bölgede acil ihtiyaçların karşılanması için 198 adet personel görev yapıyor.

Çevre ve şehircilik Bakanlığından hasar tespiti için 8 personel, AFAD'dan Hasar tespiti için 8, arama ve kurtarma için 18,teknik ve İdari personel olarak 11 kişi görev alıyor. Bursa, Sakarya ve Balıkesir AFAD ekipleri de bölgede bulunuyor. Sağlık Bakanlığının 3 ambulansla 11, 2 UMKE ambulansında 10 personel görev yapıyor. 25 kişilik Jandarma timi de güvenlik amacıyla bölgede bulunuyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden 3 personel, psikososyal destek amacıyla vatandaşlarla görüşmeler yapıyor. Çanakkale İl Özel İdaresinden 23 ekip, sahada çalışma yürütüyor.