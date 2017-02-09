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Deprem Bölgesinde Çocuk Olmak...tek İstekleri Oyuncak

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Deprem Bölgesinde Çocuk Olmak...tek İstekleri Oyuncak
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat sabahı meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde hasarlı köylerdeki çocuklar, deprem korkusundan oyun oynayarak...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat sabahı meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde hasarlı köylerdeki çocuklar, deprem korkusundan oyun oynayarak uzaklaşıyorlar. Kimisi yıkılan evlerinin bahçesinde, kimileri de okul bahçesindeki çocuk parkında çocuk olmanın keyfini çıkarıyor. Sarsıntılardan hala korktuklarını söyleyen çocukların tek isteği ise oyuncak.

Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyü yakınlarında 6 Şubat sabahı saat meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem de çok sayıda ev hasar gördü. En büyük yıkım ise Yukarı köy'de yaşandı. Bölgede, son 3 günde 3 tanesi 5 şiddetinden büyük 500'e yakın deprem meydana geldi. Deprem korkusunu en çok yaşayanlar ise köydeki çocuklar oldu. Her sarsıntıda, o sabahı, şiddetli sarsıntı ve yıkılan evlerin gürültüsünü hatırlayan çocuklar, bu korkuyu oynadıkları oyunlarla yenmeye çalışıyor. Zaman zaman büyüklerine işlerde yardım eden çocuklar, buldukları vakitlerde ise bazen yıkılan evlerinin bahçesinde bazen de çocuk parkında oyuna dalıyor.

Küçük çocuk korkan ablasını cesaretlendiriyor

Deprem esnasında büyük korku yaşadıklarını söyleyen 7 yaşındaki Kadir ve 2 yaşındaki Ceren, şimdilerde ise yıkılan evlerinin bahçesinde, evden çıkardıkları eşyaların arasında oyun oynuyor. Hala deprem korkusu yaşadığını söyleyen Ceren'i cesaretlendirmeye çalışan küçük kardeşi Kadir ise daha sonra kendisinin de korktuğunu itiraf ediyor.

Resim çizerek vakit geçiriyor

Hasarlı evlerine giremeyen ancak bahçesinde resim çizerek vakit geçiren 5 yaşındaki Emre de ilk önce depremden korkmadığını söylese de daha sonra korku yaşadığını anlatıyor. Oyun oynayarak vakit geçiren küçük çocuk renkli boya kalemleriyle avunuyor. 10 yaşındaki Bayram ise okullar tatil edildiği için köy içerisinde gezerek vakit geçiriyor. Depremden korktuğunu söyleyen Bayram, "Deprem olunca yüreğim tutuluyor. Çok korkuyorum. Akşamları çadırda kalıyorduk. Artık konteynırlarda kalacağız. Daha rahat olur" dedi.

Minik Taner'in tek isteği oyuncak bir tavşan

Deprem korkusu yaşayan minik Adem ise kendisine getirilen oyuncaklarla vakit geçiriyor. Daha fazla oyuncağı olmasını isteyen küçük çocuğun hayali ise büyük oyuncaklar. Depremden korktuğunu açık açık itiraf edemese de korku yaşadığı her halinden belli olan küçük Taner ise çocuk parkında oyun oynayarak vakit geçiriyor. Küçük Taner'in tek derdi ise oyuncak tavşan istediği halde kendisine oyunca kedi verilmesi. Taner, köye yardım gönderecek olanlardan, bir oyuncak tavşan istiyor.

Deprem Bölgesinde Çocuk Olmak...tek İstekleri Oyuncak

Deprem Bölgesinde Çocuk Olmak...tek İstekleri Oyuncak

Deprem Bölgesinde Çocuk Olmak...tek İstekleri Oyuncak

Deprem Bölgesinde Çocuk Olmak...tek İstekleri Oyuncak

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