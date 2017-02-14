Deprem Bölgesinde Konteyner Okullar Kuruluyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde depremin ardından hayat normale dönüyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde depremin ardından hayat normale dönüyor. Bölgede eğitim ve öğretimin devam etmesi için prefabrik okulların montajına başladı.

Ayvacık ilçesinde deprem sonrası konteyner okulların montajına başlandı. Ekipler vinçler yardımıyla okulların montajını gerçekleştiriyor. Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez, "5 tane prefabrik okulun inşaatı devam ediyor. İnşallah yarın tamamlayabilirsek ders zilini çalmayı düşünüyoruz. Konteyner okullarda 750'ye yakın öğrenci eğitim görecek" dedi.