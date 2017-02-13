  • BIST 88.578
  • Altın 144,493
  • Dolar 3,6731
  • Euro 3,8936
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 1 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 5 °C
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen 'O BORU PATLADI'
  • Editör: 'Müdür bey, haberiniz ola'
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen 'O BORU PATLADI'
  • Editör: 'Müdür bey, haberiniz ola'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Deprem Bölgesinde Okullar Bir Gün Daha Tatil

» »
Deprem Bölgesinde Okullar Bir Gün Daha Tatil
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı bazı köylerde okullar 1 gün daha tatil edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı bazı köylerde okullar 1 gün daha tatil edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyü açıklarında 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen ve artçıları devam eden depremler nedeniyle bölgede okullar 1 gün daha tatil edildi. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar, Babakale, Tuzla, Kösedere, Yukarıköy, Korubaşı ve Paşaköy'de okulların Salı günü de tatil edildiğini duyurdu.

Bölgede geçtiğimiz hafta da eğitime ara verilmiş, Pazar günü meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Bu köylerde eğitim, kurulacak konteynırlarda yapılacak. 763 öğrenci, Çarşamba gününden itibaren eğitimlerine konteynır okullarda devam edecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saldırıya Uğrayan Başörtülü Kızın Annesi Yaşananlara Tepki Gösterdi13 Şubat 2017 Pazartesi 17:33
  • Tarihi Tank Müzedeki Yerini Aldı13 Şubat 2017 Pazartesi 17:08
  • Yavru Köpek Kuyuya Sarkıtılan Kamerayla Görüntülendi13 Şubat 2017 Pazartesi 16:58
  • Burhan Kuzu’dan Müjdat Gezen’e Sert Sözler13 Şubat 2017 Pazartesi 16:53
  • Müftü Çakı’dan ’Sevgililer Günü’ Açıklaması13 Şubat 2017 Pazartesi 16:53
  • Antalya’da Arazi İhalesinde Arbede13 Şubat 2017 Pazartesi 16:48
  • Sahil Güvenlik Ekipleri Fırtınanın Dinmesini Bekliyor13 Şubat 2017 Pazartesi 16:38
  • Mahallenin Gençleri Uyuşturucuya Savaş Açtı13 Şubat 2017 Pazartesi 16:28
  • Çoban Kayakçının Hedefi Şampiyonlar Yetiştirmek13 Şubat 2017 Pazartesi 16:24
  • Şehit Uzman Çavuş Sedat Atalay, Aşkale’de Son Yolculuğuna Uğurlandı13 Şubat 2017 Pazartesi 16:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti