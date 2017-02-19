Deprem Bölgesini Havadan İncelediler

Ayvacık kaymakamı Hakan Hakyemez, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb.

Ayvacık kaymakamı Hakan Hakyemez, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Emre Önem ve Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanı SG Yzb Aytaç Bayırlı, sahil güvenliğe ait bir helikopter ile deprem bölgesinde havadan inceleme yaptılar.

Sahil Güvenlik İzmir Hava Komutanlığı'na bağlı TCSG-509 kuyruk numaralı helikopter ile depremden etkilenen tüm köyleri ve çalışmaları havadan izleyen Ayvacık kaymakamı Hakan Hakyemez, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Emre Önem ve Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanı SG Yzb Aytaç Bayırlı gerekli tespitleri yaptıktan sonra Ayvacık'a geri döndüler.