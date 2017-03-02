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Deprem Sonrası Cami Minaresi Zarar Gördü

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Deprem Sonrası Cami Minaresi Zarar Gördü
Adıyaman'da meydana gelen deprem sonrası Şanlıurfa'da Akziyaret Cami minaresi zarar gördü.

Adıyaman'da meydana gelen deprem sonrası Şanlıurfa'da Akziyaret Cami minaresi zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesine bağlı Akziyaret Mahallesinde Adıyaman'da meydana gelen deprem sonrası Akziyaret Cami minaresi zarar gördü. Vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri zarar gören minarenin üst kısmını kontrolü bir şekilde yıktı. Vatandaşlar yetkililere seslenerek cami tehlike arz eden cami minaresinin yapılmasını istedi. Olay sonrası vatandaşlar yıkım anını cep telefonlarına kaydetti.

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