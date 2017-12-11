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Deprem Tatbikatı Gerçeği Aratmadı

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Deprem Tatbikatı Gerçeği Aratmadı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Gazi İlkokulunda düzenlenen deprem tatbikatı gerçeği aratmazken, okulda mahsur kalan öğrencilerin kurtarılma anları nefesleri...

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Gazi İlkokulunda düzenlenen deprem tatbikatı gerçeği aratmazken, okulda mahsur kalan öğrencilerin kurtarılma anları nefesleri kesti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Gazi İlkokulunda deprem tatbikatı düzenlendi. Öğrenci velilerinden Zafer Sanver tarafından düzenlenen organizasyonda UMKE, AKUT, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT), Kızılay ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri 7 şiddetinde meydana gelen deprem senaryosunu canlandırdı. Tatbikat öncesi öğrencilere, deprem anında yapmaları gerekenler düzenlenen seminerle öğretildi. Okulda çalan sirenlerle birlikte başlayan tatbikatta önce okul güvenli bir şekilde boşaltıldı. Sınıf öğretmenleri eşliğinde bahçede toplanan minik öğrenciler daire şeklinde dizilere yere çöktü. Ardından da okulda yaralı olan öğrenciler arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra çıkarıldı. Okulda mahsur kalan bir öğrenci ise AKUT tarafından okulun penceresine gerilen iplerle okula girerek sedyeyle çıkarıldı. Öğrenciler büyük bir heyecanla izlediği kurtarma tatbikatını alkışlayarak destek verdi. Okulda mahsur kalan diğer iki öğrenci ise Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından merdiven uzatılarak tahliye edildi. Tatbikatın sonunda katılımcılara teşekkür belgesi verildi.

Tatbikat hakkında bilgi veren Gazi İlkokulu Müdürü Abdullah Emeksiz, "Okulumuz öğrencilerine afet eğitimi vermek için bu programı düzenledik. Afet eğitiminde AKUT, UMKE, Kızılay, İtfaiyeden faydalanarak 7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu ve bu depremde nasıl tahliye yapılacağı konusunda öğrencilerimize aydınlatma amacıyla girişimde bulunduk. Öğrencilerimize depremde neler yapılabilir bunları sınıf öğretmenlerimiz tarafından anlatıldı" dedi. Öğrencilere binayı nasıl boşaltacakları konusunda uygulamalı eğitim vereceklerini söyleyen AKUT Manisa Başkanı Hakan Özcan ise, "Bugün olası bir afet tatbikatı yapıyoruz. Meydana gelecek herhangi bir afette binayı öğrencilerin ne şekilde terk edecekleri, hangi sırayla terk edecekleri öncelikli sırada hangi öğrencilerin olduğu ki burada işitme engelli öğrencilerimiz var. Onlar bu işin en merkezinde" diye konuştu.

Öte yandan, 20 öğrenciye afet durumunda telsizle haberleşmenin nasıl yapılması gerektiği konusunda da MAT tarafından eğitim verildi. Verilen eğitimler hakkında konuşan MAT Başkanı Bahattin Özer, "Afet durumunda çocuklara haberleşmenin önemini, telsizle haberleşme çalışmalarını yapıyoruz. 20 çocuğa telsiz dağıtmış durumdayız. Onlara neler yapması gerektiğini anlattık. Onlar da şu anda uygulama içerisinde. Biz buraya 8 kişilik ekiple katıldı. Her ekip farklı bölgelerde çalışmalar yapıyor" diye konuştu.

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