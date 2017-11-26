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Deprem uzmanları Türkiye'yi inceliyor

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Deprem uzmanları Türkiye'yi inceliyor
Avrupa Birliği'nin 7. Çerçeve Programı kapsamında Avrupa'nın 10 ülkesindeki üniversitelerden uzmanlar, Türkiye'nin depremsellik ve tektonik iklim yapısını araştırmaya başladı. Uzmanlar, hazırlanan rapor dahilinde önlem alınması için çalışmalar yapacak

Son zamanlarda İran-Irak sınırında 400'den fazla kişinin can kaybına neden olan depremin yaşanması ve Türkiye'de sıklıkla meydana gelen artçı depremler, uzmanların gözünü Türkiye'ye dikti. 

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Slovakya gibi ülkelerden 10 üniversite ve 5 endüstri şirketi, Uluslararası Eğitim ve Araştırma Projesi kapsamında, depremsellik ve iklim değişikliği ile ilgili Türkiye'de araştırma yapmaya başladı.

ARAŞTIRMALAR SAMSUN VE
SİNOP'TAN BAŞLAYACAK
Alert yani 'alarm' olarak adlandırılan Anadolu Platosu’nun incelenmeye başladığını anlatan Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Günay Çifçi, "Alert olarak adlandırılan, yani ‘tehlike sinyalleri çalıyor’ olarak adlandırdığımız Anadolu Plakasının incelenmesi üzerine, AB’nin 7. çerçeve kapsamında uyguladığı uluslararası eğitim ve araştırma projesidir. Projenin yeri Anadolu Plakası. Yani Sinop ve Samsun’dan başlayıp bütün Orta Anadolu’yu geçerek, güneyde Akdeniz’e uzanan bir alan. Projenin içerisinde Avrupa ülkelerinden 10 üniversite, Türkiye’den de Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Sismik Laboratuarı ve İstanbul Teknik Üniversitesi yer alıyor. Genç araştırmacıların doktora projesi kapsamında eğitim ve araştırma yapılıyor” dedi.

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