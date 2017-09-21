Depremde Hasar Gören Okul Yeniden Yapılacak

2017'de meydana gelen Manisa Depremi'nde hasar gören Mütevelli İlköğretim Okulu'nun yeniden yapımını üstlenen Güres Grup ile protokol imzalandı.

2017'de meydana gelen Manisa Depremi'nde hasar gören Mütevelli İlköğretim Okulu'nun yeniden yapımını üstlenen Güres Grup ile protokol imzalandı. Mütevelli Mahallesinde faaliyetlerini sürdüren Güres Yumurtacılık tarafından yapılacak okulun 19 derslikli ve 570 öğrenci kapasiteli olacağı öğrenildi.

Protokol imza töreninde konuşan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer hayırsevere teşekkür ederek, "Güres Entegre Yumurtacılığın Saruhanlı ilçemiz Mütevelli Mahallesinde bir yandan ticari ilişkilerini devam ettirirken öte yandan duydukları sorumlulukla mahallemize yeni bir okul kazandırma niyetlerini bugün imzalarımızla inşallah realize etmeye başladık. Tabiri caizse temele ilk harcı bu imzalarımızla atmış olduk. İnşallah kazasız belasız 2018-2019 eğitim yılında Mütevelli'deki çocuklarımız kendilerine yakışır, yepyeni okullarına kavuşacaklar. Biz Güres Yumurta ile eğer beyefendiler müsaade ederlerse sahiplik duygusuyla gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bizim şirketimiz, bizim tesislerimiz olarak nitelendiriyoruz. Hiç kuşkusuz onlar da kendilerini öncelikle Mütevelli'ye, Saruhanlı'ya, Manisa'ya sahip ve ait hissediyorlar. Bu sahiplik ve aidiyet duygusu mutlak surette bir bedel gerektiriyor, bir sorumluluk gerektiriyor. Bu sorumluluğun gereklerinin ifasını gerektiriyor. Ancak bu gereklilikler yerine getirilirse, bu sahiplik ve aidiyet duygusu yerli yerine oturuyor. Hiç kuşku yok ki bu karşılıklı kabullenme, sahiplenme bugüne kadar çok kuvvetliydi, ancak bu adımdan sonra artık Güres Yumurtayı Saruhanlı'dan, Mütevelli'den, Manisa'dan hiçbir kuvvet kolay kolay ayıramayacak. Ticari faaliyetlerle beraber, bu okul hayatiyetini sürdürdüğü müddetçe bu okuldan mezun olan yüzlerce, binlerce öğrencimizin hayatta göstereceği başarı bu ülkeye, bu ülkenin vatandaşları, iyi insanları olarak sürdürecekleri hizmette Güres Yumurta'nın çok büyük katkıları olacak. Bir taraftan çok çok teşekkür ediyorum, öteki taraftan kendilerine gıpta ettiğimi de ifade ediyorum. Ama ne mutlu ki onların bu güzel jestlerinde biz de en azından imza ortakları olarak, işi yürütecek taraflardan biri olarak pay sahibiyiz. Saruhanlı Kaymakam Vekilimiz Şehzadeler Kaymakamımızın çok özel katkısı oldu, hakeza Saruhanlı Belediye Başkanımızın, sonrasında İl Milli Eğitim Müdürümüzün bu projenin bu aşamaya gelmesinde çok değerli çabaları oldu, onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir tip proje uygulamak yerine hem çocuklarımıza yakışır hem Mütevelli Mahallemize yakışır hem de hayırseverlerimizin, vatan sevgisi ve sadakatlerinin bir sembolü olarak onların güzel niyetlerine yakışır çok özel hem fonksiyonel hem de estetik değerleri olan proje uygulanacak. Okulun bitimiyle kazanılacak asgari 19 derslik ve mütemmim tesislerle birlikte artık 2018-2019 yılından itibaren hedeflediğimiz daha modern eğitimde de Saruhanlı Mütevelli ilk adımlarını atmış olacak. Ticari hayatlarında, üretim hayatlarında da kolaylıklar ve bereket diliyorum. Bizimkisi sadece bir temenni, atılan bu güzel adımlar zaten beraberinde kendiliğinden o başarıyı, o kolaylığı, o bereketi de getirecektir. Ben tekrardan beyefendilere hepimiz adına vilayetim adına, Saruhanlılar ve özellikle Mütevelli Mahallemiz adına çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Güres Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mustafa Güres de, kendileri için çocukların çok kıymetli olduğunu ve eğitime önem verdiklerini belirterek Mütevelli'ye uzun süre ihtiyacı karşılayacak kaliteli bir eğitim yuvası kazandırmak istediklerini söyledi. Güres, Mütevelli'deki okuldan sonra yeni okul veya eğitim yuvaları kazandırmak istediklerini belirtti.

"Güres İlköğretim Okulu Projesi"

2017'de gerçekleşen Manisa Depremi'nde hasar gören Mütevelli İlköğretim Okulu'nun yeniden yapımını üstlenen Güres Grup; inşaa ve yenileme süreci sonrasında yöreye 570 öğrenci kapasiteli, çocukların ve gençlerin her türlü psikolojik ve fiziksel ihtiyacını karşılayacak nitelikte, modern bir eğitim yapısı kazandırmış olacak. Çok amaçlı salondan beden eğitimi salonuna, arşiv odasından araç - gereç odasına, sığınıklardan kütüphane ve rehberlik servisi odalarına kadar modern eğitim kurumlarında bulunan tüm bölümlerin yer alacağı yapı, 19 derslik kullanıma sahip olacak. Kaymakamlık, Saruhanlı Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen proje, bir sene içinde tamamlanacak.

Valilik makamında düzenlenen protokol imza törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Güres Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mustafa Güres, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Güres, Şehzadeler Kaymakamı ve Saruhanlı Kaymakam Vekili İsmail Çorumluoğlu, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş katıldı.