Depremde Yaralananlar Hastanelere Kaldırılıyor

Merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 5,5 büyüklüğündeki depremde yaralananlar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 5,5 büyüklüğündeki depremde yaralananlar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Deprem esnasında yaralanan vatandaşlar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kahta İlçe Devlet Hastanesi, Samsat İlçe Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıyor. Hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Adıyaman Valisi Abdullah Erin konuyla ilgili açıklamasında ilk belirlemelere göre 22 kişinin yaralandığını belirtmişti.