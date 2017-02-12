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Depremden Etkilenen Köylerde Okullar Tatil

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Depremden Etkilenen Köylerde Okullar Tatil
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında deprem hareketliliği sürüyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında deprem hareketliliği sürüyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bazı köylerde okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Ayvacık ilçesinde bir haftadır devam eden depremler nedeniyle hasar gören 17 köyden 7'sinde okullar 1 gün tatil edildi. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem bölgesindeki Yukarıköy, Kösedere, Tuzla, Gülpınar, Babakale, Paşaköy ve Korubaşı köyünde okulların Pazartesi günü tatil edildiğini duyurdu. Ayvacık ve köylerinde, geçtiğimiz Pazartesi ve Salı günü meydana gelen depremlerin ardından, okullar hafta boyunca tatil edilmişti.

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