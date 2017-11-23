Depremin Vurduğu Arıcılar Mahallesi’nde Hasar Tespit Çalışması

Dün gece yaşanan depremin merkez üssü olarak açıklanan Muğla'nın Ula ilçesine bağlı kırsal mahallesi Arıcılar'da kamu kurumları tarafından hasar...

Dün gece yaşanan depremin merkez üssü olarak açıklanan Muğla'nın Ula ilçesine bağlı kırsal mahallesi Arıcılar'da kamu kurumları tarafından hasar tespit çalışması yapılıyor. Depremin hemen ardından Arıcılar Mahallesi'ne sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık ambulansı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin birimleri çalışmalarını sürdürüyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri de depremin vurduğu Arıcılar'da aileleri ve çocukları ziyaret ediyor.

Dün gece saat 23.22'de meydana gelen depremin merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Arıcılar Mahallesi'nde devlet kurumları tarafından mahalle sakinlerinin talepleri alınırken, AFAD ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri evleri tek tek dolaşarak evlerdeki hasarı tespit ediyor. Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatı ile bölgeye gönderilen ekipler, evlerde, okulda ve camide hasarlı bina olup olmadığını inceliyor.

İlk şiddetli depremin etkisi ile evlerin bazılarında çatlak oluşurken, mahallenin ulaşımını sağlayan yola büyük kaya parçaları ile çam ağaçları devrilmişti. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısmen kapalı olan yollarda temizlik yaparken, mahallenin ulaşımını sağlayan yol tamamen açıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri 25 haneli ve dağınık mahalledeki evleri tek tek dolaşarak vatandaşların ihtiyacının olup olmadığını tespit ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Raşit Çöl, mahallede durumun sakin olduğunu belirterek, "Akşam saat 23.22 civarlarında 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Hemen Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak itfaiyemiz, fen işlerimiz, sağlık ve sosyal dairemiz ve kültür daire başkanlığımız olmak üzere bütün birimleri ile buradaydı. Şu an son yapılan tespitlere göre, 4 evde duvarlarda yarılmalar, çatlaklar var. Birkaç evde baca yıkığı var. Şükürler olsun ki büyük bir hasarımız yok. Göçen ve yıkılan bir evimiz yok. Yamaç yerlerden yuvarlanan kayalar ve taşlar vardı. Fen İşleri Daire Başkanlığımız ekipleri hemen yolları açtı. Şu anda kapalı yolumuz yok. Hayat normal olarak devam ediyor şu anda" dedi.

Ula Kaymakamı Ali Yılmaz verdiği bilgide, "Arıcılar'da toplam 25 evimizden 9 tanesinde hafif hasar var. Diğerlerinde herhangi bir hasar yok. Hepsi oturulacak durumda. Şu anda kurumlarımız da burada. Herhangi bir ihtiyaç olursa biz karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.