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Depremzedeler Cuma Namazını Çadırlarda Kıldı

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Depremzedeler Cuma Namazını Çadırlarda Kıldı
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremde camiler hasar gördüğü için Cuma namazı AFAD tarafından kurulan iki büyük çadırda kılındı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremde camiler hasar gördüğü için Cuma namazı AFAD tarafından kurulan iki büyük çadırda kılındı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle camilerde de hasar meydana geldi. Vatandaşlar Cuma namazını camiler hasar gördüğü için AFAD tarafından ilçenin en büyük camisi olan Ulu Cami karşısındaki İmam Hatip Lisesi bahçesine kurulan iki çadırda kıldı. Abdestlerini çadırların önüne gelen itfaiye araçlarının içindeki suyla alan vatandaşlar, çadırlara giderek Cuma namazını kıldı. Adıyaman Valisi Abdullah Erin de çadıra giderek vatandaşlarla birlikte Cuma namazını burada kıldı.

Depremzedeler Cuma Namazını Çadırlarda Kıldı

Depremzedeler Cuma Namazını Çadırlarda Kıldı

Depremzedeler Cuma Namazını Çadırlarda Kıldı

Depremzedeler Cuma Namazını Çadırlarda Kıldı

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