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Depremzedeler İçin Çadırlar Kurulmaya Başlandı

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Depremzedeler İçin Çadırlar Kurulmaya Başlandı
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremin ardından evleri yıkılan ve geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan vatandaşlar için çadırlar kurulmaya...

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremin ardından evleri yıkılan ve geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan vatandaşlar için çadırlar kurulmaya başlandı.

Adıyaman'ın Samsat İlçesinde yaşanan depremin ardından bölgeye AFAD tarafından çok sayıda çadır gönderildi. Tırlarla ilçeye getirilen çadırlar evleri yıkılan ve geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan vatandaşlar için şehrin değişik noktalarında ve köylerde kurulmaya başlandı. Artçı sarsıntılar nedeniyle bazı vatandaşlar ilçeyi terk edip geceyi il merkezindeki yakınlarının yanında geçirirken ilçede kalmak zorunda olan vatandaşlar ise geceyi araçlarında ve AFAD ekipleri tarafından kurulan çadırlarda geçirecek.

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