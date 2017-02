Depremzedelere Psikolojik Destek

Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, AyvacıK'ta depremden etkilenen köylerde yaşayan depremzede vatandaşlar ile hastanede tedavi gören...

Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, AyvacıK'ta depremden etkilenen köylerde yaşayan depremzede vatandaşlar ile hastanede tedavi gören yaralılar ve yakınlarına psikolojik destek veriyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen ve süreklilik arz eden depremlerden etkilenen vatandaşlara psikolojik destek veriliyor. Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Kerim Yeşildağ, "Yaşanılan olayların psikolojik yönü oldukça önem arz etmektedir. Yaşanan her sarsıcı olaydan sonra bireyler farklı travmatik tepkiler gösterebiliyor ve uyum sürecini güçleştirebiliyor. İşte tam da bu noktada Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği olarak depremzedelere psiko-sosyal destek vermek, bu önemli süreci kolay ve psikolojik yönden en hasarsız şekilde atlatabilmek için psikiyatri uzmanlarımız, psikologlarımız ve sosyal hizmet uzmanlarımız ile her daim depremzedelerimizin yanındayız. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce kurulan acil müdahale ekibinde sahada depremzedelere psiko-sosyal destek vermek üzere görevlendirilen, Çanakkale Devlet Hastanesinde görevli 2 psikoloğumuzun yanı sıra; Ayvacık Devlet Hastanesinde depremden etkilenen hasta ve yakınlarına da bu konuda destek vermek amaçlı yine Çanakkale Devlet Hastanesi personeli olan toplamda 3 psikiyatri uzmanı, 5 psikolog, 3 sosyal çalışmacının görevlendirmeleri yapılmıştır. Tüm halkımıza geçmiş olsun diler, her daim yanlarında olduğumuzu ve bu zor günleri birlikte atlatacağımızı belirtmek isterim" dedi.