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Derbent’te Öğrencilere Tablet Ödülü

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Derbent’te Öğrencilere Tablet Ödülü
Konya'nın Derbent ilçesinde, geride kalan sömestr tatilinde gerçekleştirilen ödüllü yarışma kapsamında öğrencilere ödülleri verildi.

Konya'nın Derbent ilçesinde, geride kalan sömestr tatilinde gerçekleştirilen ödüllü yarışma kapsamında öğrencilere ödülleri verildi.

Derbent Çiftliközü Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından ilçeye bağlı Çiftliközü Mahallesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen tablet ödüllü yarışma projesi çerçevesinde sömestr tatilinde namaz ibadetini 5 vakit camiye giderek eda eden 10 erkek öğrenci ile Allahü tealanın 99 ismini anlamlarıyla beraber ezberleyen 6 kız öğrenci ödüllendirildi. Derbentli hayırseverler tarafından karşılanan erkek ve kız öğrencilere ödülleri düzenlenen törende verildi. Törene, İlçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, İlçe Müftüsü İsa Topuz , Çiftliközü Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yılmaz Taşlıbel, Hicret Camisi İmam Hatibi İbrahim Ceylan Taşlıbel ve vatandaşlar katıldı. Törende, ödüllendirilen öğrenciler ilahiler seslendirirken, Allahü tealanın 99 ismini ezbere okudu.

Yapılan konuşmalarda öğrenciler tebrik edilirken, tablet ödülleri protokol tarafından verildi.

Derbent’te Öğrencilere Tablet Ödülü

Derbent’te Öğrencilere Tablet Ödülü

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