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Derbi Maçında Olay Çıkaran 28 Taraftara İşlem

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Derbi Maçında Olay Çıkaran 28 Taraftara İşlem
Dün Spor Toto Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi olay çıkaran ve maç sırasında tribünlerde meşale yakan taraftarlara ceza yağdı.

Dün Spor Toto Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi olay çıkaran ve maç sırasında tribünlerde meşale yakan taraftarlara ceza yağdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelerde, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında lider Beşiktaş ile üçüncü sıradaki Fenerbahçe arasında Vodafone Arena'da oynanan maç öncesi, maç sırası ve sonrasındaki çalışmalarda, "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Önlenmesine Dair Kanun kapsamında" 28 taraftar hakkında yasal işlem yapıldı. Emniyet güçleri, 2 kişiye spor alanlarına yasak madde sokmaktan, 2 kişiye sahte akreditasyon kartından, 3 kişiye küfürlü tezahürattan, 3 kişiye taşkınlık yapmaktan, 2 kişiye biletsiz girişten, 1 kişiye yasaklı alanlara girmekten, 1 kişiye alkollü seyirci girişinden, 3 kişiye spor alanına torpil sokmaktan, 1 kişiye sahaya su atmaktan, 8 kişiye de İETT otobüsüne zarar vermekten ve spor alanlarında taşkınlık yapmaktan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Kanununa muhalefet suçları kapsamında adli işlem başlattı.

Derbi Maçında Olay Çıkaran 28 Taraftara İşlem

Derbi Maçında Olay Çıkaran 28 Taraftara İşlem

Derbi Maçında Olay Çıkaran 28 Taraftara İşlem

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