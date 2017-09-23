Derbi Öncesi Takımlar Stada Geldi

Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için takımlar stada geldi.

Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için takımlar stada geldi. Ülker Stadyumu'na önce Beşiktaş gelirken, ardından Fenerbahçe stada giriş yaptı.

Süper Lig'in 2017-2018 sezonundaki ilk derbisi öncesinde takımlar stada ulaştı. Ülker Stadyumu'na önce Beşiktaş giriş yaparken, siyah-beyazlılardan yaklaşık 5 dakika sonra Fenerbahçe kafilesi stadyuma ulaştı. Emniyetin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma gelen takımlar, polis eşliğinde stat otoparkına giriş yaptı.