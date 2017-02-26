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Derbide Güneş’li Günler

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Derbide Güneş’li Günler
Şenol Güneş, Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe geldiği günden bu yana derbilerde sergilediği başarılı grafikle ön plana çıkıyor.

Şenol Güneş, Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe geldiği günden bu yana derbilerde sergilediği başarılı grafikle ön plana çıkıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. TT Arena'da oynanacak olan kritik derbi maçında Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Güneş ile geri dönüş

Beşiktaş'ta bundan 2 yıl önce yaşanan en büyük sıkıntılardan biri derbi maçlarında galip gelememekti. 2015-2016 sezonunda Slaven Bilic'in görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta Teknik Direktörlüğe Şenol Güneş getirildi. Deneyimli çalıştırıcının göreve gelmesiyle birlikte siyah-beyazlı takım derbilerde istediği sonuçları da almaya başladı. 2015-2016 sezonuyla birlikte Beşiktaş'ta ki serüveni başlayan Şenol Güneş, ilk derbi maçını Fenerbahçe'yle oynadı. 2014-2015 sezonunda Slaven Bilic yönetiminde derbilerde bırak galip gelmeyi rakip kaleye gol dahi kaydedemeyen siyah-beyazlılar, Şenol Güneş ile çıktığı ilk derbi maçında Fenerbahçe ağlarına 3 gol birden kaydederek sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Ardından Galatasaray ile ligin 15. haftasında karşılaşan siyah-beyazlı takım evinde ezeli rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Şenol güneş yönetiminde ligde iki yılda toplam 6 derbi maçına çıkan Beşiktaş, bu maçlarda 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rakip ağlara bu 6 maçta 8 gol kaydeden siyah-beyazlı futbolcular, kendi kalesinde ise 7 gol gördü. Beşiktaş, ligde Güneş yönetiminde 2015-2016 sezonunda sadece Kadıköy'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldığı maçta puan alamadı.

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