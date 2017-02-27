  • BIST 88.258
  • Altın 145,729
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya -3 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C

DERBİDE KAZANAN ÇIKMADI

»
DERBİDE KAZANAN ÇIKMADI
Bölgesel Amatör Lig 4. Grupta oynanan Samsun derbisinde Çarşambaspor evinde konuk ettiği Ladik Belediyespor’la golsüz berabere kaldı. Yeşil-Beyazlı ekipte Erkan 70. dakikada kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı

KONTROLLÜ OYUN
Çarşambaspor Bölgesel Amatör Lig’de oynanan Samsun derbisinde Ladik Belediyespor’u konuk etti. Zorlu karşılaşmada kazanan takım çıkmazken müsabaka golsüz berabere sona erdi. Karşılaşmaye iki taktımda kontrollü bir oyunla başlarken ilerleyen dakikalarda üstünlüğü eline alan Çarşambaspor, bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Devre golsüz berabere sona erdi.

ÇARŞAMBASPOR ON KİŞİ KALDI
İkinci yarıya etkili başlayan takım ise ev sahibi ekip oldu. Rakibini baskı altına alan Yeşil-Beyazlı ekip ceza sahası içinde bulduğu pozisyonlardan sonuç alamadı. Maçın 70. dakikasında Erkan’ın kırmızı kart görmesi ile sahada on kişi mücadele eden Çarşambaspor karşısında oyunda deneyi sağlayan konuk ekip gol yollarında etkili olamadı. Hakemin bitiş düdüğüne kadar gol sesi çıkmayınca takımlar birer puana razı oldu. BAL 4. Grupta oynanan diğer maçta ise Yolspor evinde konuk ettiği Ayancık belediyespor'u 3-1 mağlup ederek ligde ilk galibiyetini almış oldu.

hocalarxx.jpg

ESKİ DOSTLAR BİR ARAYA GELDİ
Aynı zamanda eskiye dayanan dostluklaerı olan Çarşambaspor Teknik Sorumlusu Ali Bilgici ve Ladik Belediyespor teknik sorumlusu Sinan Ünal, mücedele öncesinde dostluk mesajları vererek birbirlerine başarı dilediler.

derbi-3-002.jpg

İSTENMEYEN OLAYLAR

Çarşambaspor ile Ladik Belediyespor arasında oynanan Samsun derbisinde tribünlerde istenmeyen olaylar yaşandı. Zorlu karşılaşmaya Ladik Belediyespor’la taraftarlar gelmezken tribünlerde yaşanan olayları güvenlik güçleri daha fazla büyümeden engelledi. Ladik Belediyespor’la oyuncular tribünlerde bulunan taraftarlarla diyaloğa girince kısa süreli gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri müdahale ederek engelledi.    

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hem tatlı ikram ettiler hem de forma aldılar25 Şubat 2017 Cumartesi 10:00
  • DUMLUPINAR GRUP ŞAMPİYONU25 Şubat 2017 Cumartesi 08:00
  • Canik Belediyespor'dan dev transferler uçakta24 Şubat 2017 Cuma 23:27
  • ÜNİSAM'DAN SOSYAL YARDIM PROJESİ24 Şubat 2017 Cuma 19:14
  • Samsunspor-Boluspor rekabeti 1966 başladı24 Şubat 2017 Cuma 18:38
  • 13 final maçımız var24 Şubat 2017 Cuma 10:00
  • ŞAMPİYON SPOR LİSESİ OLDU24 Şubat 2017 Cuma 08:00
  • ADALET YERİNİ BULDU23 Şubat 2017 Perşembe 19:08
  • Osman Özköylü'nün cezası kalktı23 Şubat 2017 Perşembe 19:07
  • İMAJIMIZA ZARAR VEREN HERKES HESAP VERECEK23 Şubat 2017 Perşembe 18:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti