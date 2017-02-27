DERBİDE KAZANAN ÇIKMADI

Bölgesel Amatör Lig 4. Grupta oynanan Samsun derbisinde Çarşambaspor evinde konuk ettiği Ladik Belediyespor’la golsüz berabere kaldı. Yeşil-Beyazlı ekipte Erkan 70. dakikada kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı

KONTROLLÜ OYUN

Çarşambaspor Bölgesel Amatör Lig’de oynanan Samsun derbisinde Ladik Belediyespor’u konuk etti. Zorlu karşılaşmada kazanan takım çıkmazken müsabaka golsüz berabere sona erdi. Karşılaşmaye iki taktımda kontrollü bir oyunla başlarken ilerleyen dakikalarda üstünlüğü eline alan Çarşambaspor, bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Devre golsüz berabere sona erdi.

ÇARŞAMBASPOR ON KİŞİ KALDI

İkinci yarıya etkili başlayan takım ise ev sahibi ekip oldu. Rakibini baskı altına alan Yeşil-Beyazlı ekip ceza sahası içinde bulduğu pozisyonlardan sonuç alamadı. Maçın 70. dakikasında Erkan’ın kırmızı kart görmesi ile sahada on kişi mücadele eden Çarşambaspor karşısında oyunda deneyi sağlayan konuk ekip gol yollarında etkili olamadı. Hakemin bitiş düdüğüne kadar gol sesi çıkmayınca takımlar birer puana razı oldu. BAL 4. Grupta oynanan diğer maçta ise Yolspor evinde konuk ettiği Ayancık belediyespor'u 3-1 mağlup ederek ligde ilk galibiyetini almış oldu.

ESKİ DOSTLAR BİR ARAYA GELDİ

Aynı zamanda eskiye dayanan dostluklaerı olan Çarşambaspor Teknik Sorumlusu Ali Bilgici ve Ladik Belediyespor teknik sorumlusu Sinan Ünal, mücedele öncesinde dostluk mesajları vererek birbirlerine başarı dilediler.

İSTENMEYEN OLAYLAR

Çarşambaspor ile Ladik Belediyespor arasında oynanan Samsun derbisinde tribünlerde istenmeyen olaylar yaşandı. Zorlu karşılaşmaya Ladik Belediyespor’la taraftarlar gelmezken tribünlerde yaşanan olayları güvenlik güçleri daha fazla büyümeden engelledi. Ladik Belediyespor’la oyuncular tribünlerde bulunan taraftarlarla diyaloğa girince kısa süreli gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri müdahale ederek engelledi.