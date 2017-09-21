Derbinin Hakemi Ali Palabıyık Oldu

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak olan hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyurdu. Ligin 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Ali Palabıyık oldu. Ali Palabyık'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri şu şekilde:

22 Eylül Cuma

20.00 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

23 Eylül Cumartesi

14.00 Atiker Konyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya

16.30 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Ali Palabıyık

24 Eylül Pazar

14.00 Kardemir Karabükspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat

14.00 Demir Grup Sivasspor - Göztepe: Halis Özkahya

16.30 Kasımpaşa - Kayserispor: Ümit Öztürk

19.30 Bursaspor - Galatasaray: Fırat Aydınus

25 Eylül Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Osmanlıspor: Mete Kalkavan