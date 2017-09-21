Derbinin Hakemi Ali Palabıyık Oldu

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak.
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak olan hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyurdu. Ligin 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Ali Palabıyık oldu. Ali Palabyık'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak.
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri şu şekilde:
22 Eylül Cuma
20.00 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy
23 Eylül Cumartesi
14.00 Atiker Konyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya
16.30 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
19.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Ali Palabıyık
24 Eylül Pazar
14.00 Kardemir Karabükspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat
14.00 Demir Grup Sivasspor - Göztepe: Halis Özkahya
16.30 Kasımpaşa - Kayserispor: Ümit Öztürk
19.30 Bursaspor - Galatasaray: Fırat Aydınus
25 Eylül Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Osmanlıspor: Mete Kalkavan
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.