  • BIST 87.765
  • Altın 145,391
  • Dolar 3,5904
  • Euro 3,8155
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 7 °C

Derbiyi Kırşehir’de Dostluk Kazandı

» »
Derbiyi Kırşehir’de Dostluk Kazandı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi için Kırşehir'de toplanan binlerce kişi, omuz omuza sarı-kırmızı ve siyah-beyaz formalarla müsabakayı seyretti.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi için Kırşehir'de toplanan binlerce kişi, omuz omuza sarı-kırmızı ve siyah-beyaz formalarla müsabakayı seyretti.

Kırşehir'de salon 1071'de toplanan taraftarlar, TT Arena'da oynanan müsabakayı kardeşlik sloganı ve marşlarla takip etti. Ailelerin çocuklarını alarak geldiği ve farklı takım taraftarlarının bir arada omuz omuza olduğu derbide dostluk mesajları verildi.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın yakaladığı pozisyonlarda ultra aslan ve çarşı gurubu taraftarların tepkisi de birlikte olurken meşale yakan Galatasaray taraftarları önünde genç çiftler özçekim yaptı. Maçın son düdüğünün gelmesinin ardından iki takım taraftarı birbirini tebrik ederken herhangi bir olay da yaşanmadı.

Derbiyi Kırşehir’de Dostluk Kazandı

Derbiyi Kırşehir’de Dostluk Kazandı

Derbiyi Kırşehir’de Dostluk Kazandı

Derbiyi Kırşehir’de Dostluk Kazandı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa’nın En Prestijli Ödüllerinden Olan Avrupa İş Ödülleri’nde Oylama 1 Mart Akşamı Sona Erecek27 Şubat 2017 Pazartesi 18:24
  • Erbakan, Sungurlu’da Anıldı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:24
  • Ankara Fuar Alanı Olağanüstü Genel Kurulu27 Şubat 2017 Pazartesi 18:08
  • Başkan Özşahin’den Vergi Haftası Mesajı27 Şubat 2017 Pazartesi 17:58
  • Maltepe Havagazı Fabrikası’nda Yıkım İşlemleri27 Şubat 2017 Pazartesi 17:58
  • Sosyal Medyada Terör Propagandasına 2 Gözaltı27 Şubat 2017 Pazartesi 17:43
  • Başkan Gümrükçüoğlu Ab Mali Yardımları Çalıştayı’nda Konuştu27 Şubat 2017 Pazartesi 17:43
  • Ak Parti İl Başkanı Saylar: “ İstikrar Ve İstikbal İçin Evet Diyoruz”27 Şubat 2017 Pazartesi 17:28
  • Van Tso’nun “A Sınıfı Oda” Statüsü Tescillendi27 Şubat 2017 Pazartesi 17:28
  • Hilvan Myo’da Eğitim Ve Motivasyon Konulu Konferans Düzenlendi27 Şubat 2017 Pazartesi 17:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti