Dere Taşkınları Menfezlerle Ortadan Kaldırılıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara'nın Deynekler Mahallesi'nde yağışlı havalardan meydana gelen dere taşkın sorununu menfez çalışmasıyla ortadan...

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara'nın Deynekler Mahallesi'nde yağışlı havalardan meydana gelen dere taşkın sorununu menfez çalışmasıyla ortadan kaldırıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Manisa'da dere taşkınlarından kaynaklı zararlar oluşmasını engellemek amacıyla ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında, Gölmarmara ilçesine bağlı Deynekler Mahallesi'nden gelen dere ıslah talebi üzerine harekete geçen MASKİ, mahallede menfez çalışması yürütüyor. Engebeli coğrafi yapı ve mevcut büzün yetersiz gelmesi nedeniyle mahallede meydana gelen dere taşkınları, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan 10 metre uzunluğundaki kutu menfezlerle ortadan kaldırılıyor. Mahallede devam eden çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara Koordinatörü Ahmet Cülen ve ilçe MASKİ Şefi Mücahit Tunay da yerinde inceledi.

Deynekler Mahalle Muhtarı Rauf Akdan, "Mahallemizden geçen deredeki eski büz tıkanıyor ve yağış olduğunda yetersiz geliyordu. En ufak bir yağmurda bile dağdan yağmursuları da inince sel oluyordu. Hatta bir keresinde bir ailemizin evini su bastı, canlarını kıl payı kurtardık. 10-15 yıldır bu durumdan dolayı sıkıntı yaşıyorduk. Sağolsun Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ şuan çalışmalarını yapıyor. Çok memnunuz MASKİ'den. Aradık mı anında geliyor, yardımcı oluyorlar. Yetkililere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.