Derebucak’ın Yeni Kaymakamı Gemici Göreve Başladı

Konya'nın Derebucak ilçesine görevlendirilen Kaymakam Yusuf Gemici, görevine başladı.

Konya'nın Derebucak ilçesine görevlendirilen Kaymakam Yusuf Gemici, görevine başladı.

Giresun'un Çanakçı İlçe Kaymakamı olarak görev yaparken, İçişleri Bakanlığı onayı ile Derebucak İlçe Kaymakamlığına görevlendirilen Kaymakam Yusuf Gemici ilçede mesai yapmaya başladı. Evli ve bir çocuk babası olan Gemici İngilizce ve İspanyolca biliyor. Derebucak İlçe Kaymakamlığı görevine bir süredir Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir vekalet ediyordu.