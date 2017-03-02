Derede Kaybolan Çocuk Bulundu

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, trafik kazasında derede kaybolan çocuğun cesedi 5 gün sonra bulundu.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, trafik kazasında derede kaybolan çocuğun cesedi 5 gün sonra bulundu.

Hafta sonu Akyayla yolunda meydana gelen kazada 2 kişi ölmüş, bir kişi yaralanmış, 4 yaşındaki Uğur isimli çocuk ise kaybolmuştu. Olayın ardından dere içinde başlayan arama çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dursunbey Belediyesi, Çanakkale deniz polisi, AKUT, UMKE, jandarma arama kurtarma (JAK) ekipleri ve gönüllü vatandaşlar destek verdi.

Beş günden bu yana süren arama çalışmalarına dün dahil olan JAK ekipleri kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaştı. Olay yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan çocuğun cansız bedeni dere ortasında bir taşın altında bulundu. Saat 16.00 sularında bulunan çocuğun cesedi dereden çıkarılarak kıyıya alındı. Dursunbey Cumhuriyet Başsavcısı Abdulsamet Sürsavur'un incelemesinin ardından minik Uğur'un cenazesi morma kaldırıldı. taşındı.

Çocuğun cansız bedeninin bulunması 5 gündür arama çalışmalarına destek veren tüm ekipleri sevindirirken, vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.