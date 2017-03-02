  • BIST 89.795
  • Altın 147,410
  • Dolar 3,7067
  • Euro 3,8936
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 24 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 14 °C

Derede Kaybolan Çocuk Bulundu

» »
Derede Kaybolan Çocuk Bulundu
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, trafik kazasında derede kaybolan çocuğun cesedi 5 gün sonra bulundu.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, trafik kazasında derede kaybolan çocuğun cesedi 5 gün sonra bulundu.

Hafta sonu Akyayla yolunda meydana gelen kazada 2 kişi ölmüş, bir kişi yaralanmış, 4 yaşındaki Uğur isimli çocuk ise kaybolmuştu. Olayın ardından dere içinde başlayan arama çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dursunbey Belediyesi, Çanakkale deniz polisi, AKUT, UMKE, jandarma arama kurtarma (JAK) ekipleri ve gönüllü vatandaşlar destek verdi.

Beş günden bu yana süren arama çalışmalarına dün dahil olan JAK ekipleri kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaştı. Olay yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan çocuğun cansız bedeni dere ortasında bir taşın altında bulundu. Saat 16.00 sularında bulunan çocuğun cesedi dereden çıkarılarak kıyıya alındı. Dursunbey Cumhuriyet Başsavcısı Abdulsamet Sürsavur'un incelemesinin ardından minik Uğur'un cenazesi morma kaldırıldı. taşındı.

Çocuğun cansız bedeninin bulunması 5 gündür arama çalışmalarına destek veren tüm ekipleri sevindirirken, vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.

Derede Kaybolan Çocuk Bulundu

Derede Kaybolan Çocuk Bulundu

Derede Kaybolan Çocuk Bulundu

Derede Kaybolan Çocuk Bulundu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Derede Kaybolan Çocuk Bulundu02 Mart 2017 Perşembe 16:58
  • Evinde Yangın Çıkan Kadın Şoka Girdi02 Mart 2017 Perşembe 16:58
  • Kırmızı Bültenle Aranan Suç Makinesi Yakalandı02 Mart 2017 Perşembe 16:58
  • Servis Minibüsünün Altında Kalan 6 Yaşındaki Kızın Ölümü02 Mart 2017 Perşembe 16:58
  • Otobüs Tırnakçısı Yakalandı02 Mart 2017 Perşembe 16:53
  • Çanakkale’de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı02 Mart 2017 Perşembe 16:53
  • Otomobil Taklalar Attı: 4 Yaralı02 Mart 2017 Perşembe 16:38
  • Fetö Şüphelisi Havaya Ateş Edilerek Yakalandı02 Mart 2017 Perşembe 16:38
  • Eskişehir’de Kaçak İçki Operasyonu02 Mart 2017 Perşembe 16:33
  • Şemdinli’de Bin 986 Adet Cep Telefonu Ele Geçirildi02 Mart 2017 Perşembe 16:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti