Derede Kaybolan Kızı Ararken Dere Sularına Kapıldı, Yaşamını Yitirdi

Rize'de geçtiğimiz ay kara lastiğini almak isterken dereye düşen Nehir Zenginal'ı arama çalışmaları esnasında dere sularına kapılarak boğulma tehlikesi...

Rize'de geçtiğimiz ay kara lastiğini almak isterken dereye düşen Nehir Zenginal'ı arama çalışmaları esnasında dere sularına kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Muhammet Zenginal, kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz ay kara lastiğini almak isterken dere sularına kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Nehir Zenginal'i arama çalışmaları esnasında bugün Muhammet Zenginal ve Adem Zenginal Fırtına deresine girdi. Olayda dere sularına kapılarak boğulma tehlikesi yaşayan Adem Zenginal ve Muhammet Zenginal çevredeki vatandaşların yardımı ile sudan çıkartıldı. Muhammet Zenginal kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesinde akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Aynı olayda boğulma tehlikesi yaşayan Adem Zenginal'ın tedavisi ise Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.