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Dereden 50 Ton Atık Çıktı

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Dereden 50 Ton Atık Çıktı
Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Hilvan ilçesindeki Korçik deresindeki atıkları temizledi.

Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Hilvan ilçesindeki Korçik deresindeki atıkları temizledi.

Koku ve görüntü kirliliği oluşturan dere yataklarının temizlenmesi için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde Hilvan ilçesi Korçik deresinde temizlik çalışmaları devam etti. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki derede çalışmalarını sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin 4 gün süren çalışmalarıyla 50 ton atık çıkarıldı.

Yapılan temizlik çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar Başkan Çiftçi'ye teşekkür etti.

Dereden 50 Ton Atık Çıktı

Dereden 50 Ton Atık Çıktı

Dereden 50 Ton Atık Çıktı

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