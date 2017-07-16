  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
  • İzmir 31 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 28 °C
  • Amasya 28 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 27 °C

Dereköy Mahalesinde Dere Islah Çalışmasına Başlandı

» »
Dereköy Mahalesinde Dere Islah Çalışmasına Başlandı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde bulunan derede...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde bulunan derede ıslah çalışmalarının ardından 3 bin 200 metrelik temizlik çalışmasına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde bulunan derelerde temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Ahmetli'nin Dereköy Mahallesi'ndeki derede 8 farklı noktada toplamda 57 metre uzunluğunda yerinde dökme kutu menfez çalışmasını tamamladı. Menfez imalatlarının ardından 3 bin 200 metrelik temizlik çalışmasına start verildi. Bu çalışmayla dere yatağı, evsel atık ve rusubatlardan arındırılarak su akışı sağlıklı bir şekilde sağlanmış olacak. MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Dereköy Mahallesi'ndeki dere temizlik çalışmasından memnun olduklarını dile getiren mahalle sakini Recep Gencer, "Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ'nin hizmetleri mahallemize çok iyi oldu. Parke taşı, içme suyu, kanalizasyon döşendi. Düğün salonumuz yapıldı. Deremizde menfez çalışmaları güzel oldu. Çalışmalardan çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a teşekkür ederim" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Dereköy Mahallesi'ndeki yaptığı çalışmalar sayesinde mahalleye şehir havası geldiğini belirten Aza Mustafa Atabey, " Öncelikle Cengiz Başkanımıza selam ve sevgilerimi sunuyorum. Mahallemizi bataklıktan şehir haline getirdi. Şuan mahallemizdeki dere temizleniyor. Başkanımızın hakkı ödenmez. Hala daha maşallah hizmetlerin devamı geliyor. Allah razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Mahallemize ömür katıyor bu çalışmalar. Başkanımız sayesinde mahallemiz kalkınma aşamasında. Böyle başkan bir daha zor gelir. Hizmetlerinin devamını diliyorum. Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a teşekkür ederim" dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sayesinde Dereköy Mahallesi'nin bataklıktan kurtulduğunu belirten Mahalle Muhtarı Oruç Karaarslan, "Cengiz Başkanımız mahallemizde hizmetlere devam ediyor. Hizmetlerin çoğu bitti. Mahallemizin bir kısmında şu an asfalt çalışması başladı. Başkanımız sayesinde daha da iyi olacak mahallemiz. Allah razı olsun. Başkanımız mahallemizi sıfırdan yukarılara çıkartarak yüceltti. Daha önce çamurun bataklığın içindeydik. MASKİ deremizde ıslah çalışması ile köprüler yapmıştı. Şimdi de temizlik çalışması başladı. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü arkamızda. Cengiz Başkanımıza ve Yaşar Müdürümüze teşekkür ediyor ve selamlarımı iletiyorum" dedi.

Dereköy Mahalesinde Dere Islah Çalışmasına Başlandı

Dereköy Mahalesinde Dere Islah Çalışmasına Başlandı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milletvekili Aydemir Milli İrade Duruşunu Yorumladı16 Temmuz 2017 Pazar 14:03
  • Beyler Mahallesi’de İçme Suyu Hattı Yenilenmesi16 Temmuz 2017 Pazar 14:03
  • Dereköy Mahalesinde Dere Islah Çalışmasına Başlandı16 Temmuz 2017 Pazar 13:53
  • İznik Küllerinden Doğuyor16 Temmuz 2017 Pazar 13:53
  • Gevaş’ta 15 Temmuz Nöbeti16 Temmuz 2017 Pazar 13:43
  • Akkışla’da 15 Temmuz Etkinlikleri Coşkulu Geçti16 Temmuz 2017 Pazar 13:43
  • Akhisar’da 50 Bin Metrekarelik Kilit Parke Taşı Çalışması16 Temmuz 2017 Pazar 13:43
  • 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü16 Temmuz 2017 Pazar 13:43
  • Tepebaşı Belediyesi, Üreticinin Yanında16 Temmuz 2017 Pazar 13:43
  • Gelin Hamamı Geleneğini Yaşatılmaya Çalışılıyor16 Temmuz 2017 Pazar 13:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti