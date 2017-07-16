Dereköy Mahalesinde Dere Islah Çalışmasına Başlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde bulunan derede...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde bulunan derede ıslah çalışmalarının ardından 3 bin 200 metrelik temizlik çalışmasına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde bulunan derelerde temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Ahmetli'nin Dereköy Mahallesi'ndeki derede 8 farklı noktada toplamda 57 metre uzunluğunda yerinde dökme kutu menfez çalışmasını tamamladı. Menfez imalatlarının ardından 3 bin 200 metrelik temizlik çalışmasına start verildi. Bu çalışmayla dere yatağı, evsel atık ve rusubatlardan arındırılarak su akışı sağlıklı bir şekilde sağlanmış olacak. MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Dereköy Mahallesi'ndeki dere temizlik çalışmasından memnun olduklarını dile getiren mahalle sakini Recep Gencer, "Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ'nin hizmetleri mahallemize çok iyi oldu. Parke taşı, içme suyu, kanalizasyon döşendi. Düğün salonumuz yapıldı. Deremizde menfez çalışmaları güzel oldu. Çalışmalardan çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a teşekkür ederim" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Dereköy Mahallesi'ndeki yaptığı çalışmalar sayesinde mahalleye şehir havası geldiğini belirten Aza Mustafa Atabey, " Öncelikle Cengiz Başkanımıza selam ve sevgilerimi sunuyorum. Mahallemizi bataklıktan şehir haline getirdi. Şuan mahallemizdeki dere temizleniyor. Başkanımızın hakkı ödenmez. Hala daha maşallah hizmetlerin devamı geliyor. Allah razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Mahallemize ömür katıyor bu çalışmalar. Başkanımız sayesinde mahallemiz kalkınma aşamasında. Böyle başkan bir daha zor gelir. Hizmetlerinin devamını diliyorum. Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a teşekkür ederim" dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sayesinde Dereköy Mahallesi'nin bataklıktan kurtulduğunu belirten Mahalle Muhtarı Oruç Karaarslan, "Cengiz Başkanımız mahallemizde hizmetlere devam ediyor. Hizmetlerin çoğu bitti. Mahallemizin bir kısmında şu an asfalt çalışması başladı. Başkanımız sayesinde daha da iyi olacak mahallemiz. Allah razı olsun. Başkanımız mahallemizi sıfırdan yukarılara çıkartarak yüceltti. Daha önce çamurun bataklığın içindeydik. MASKİ deremizde ıslah çalışması ile köprüler yapmıştı. Şimdi de temizlik çalışması başladı. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü arkamızda. Cengiz Başkanımıza ve Yaşar Müdürümüze teşekkür ediyor ve selamlarımı iletiyorum" dedi.