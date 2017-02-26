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Dereye Uçan Araç’ta Bulunan Çocuğu Arama Kurtarma Çalışmalarına Ara Verildi

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Dereye Uçan Araç’ta Bulunan Çocuğu Arama Kurtarma Çalışmalarına Ara Verildi
Dursunbey İlçesi'nde dereye uçan otomobilin sürücü 33 yaşındaki Harun Deniz ile oğlu 8 yaşındaki Mustafa öldü, eşi 27 yaşındaki Melek Deniz ise yaralanmıştı.

Dursunbey İlçesi'nde dereye uçan otomobilin sürücü 33 yaşındaki Harun Deniz ile oğlu 8 yaşındaki Mustafa öldü, eşi 27 yaşındaki Melek Deniz ise yaralanmıştı. Aynı araçta bulunan 4 yaşındaki Uğur ise henüz bulunamadı.

Balıkesir'in Dursunbey İlçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası dereye uçan aynı aileden 4 kişiden ikisi ölmüş biri yaralanmış 4 yaşındaki Uğur isimli çocuk ise derede kaybolmuştu. Balıkesir'den gelen arama kurtarma ekipleri, Jandarma, İtfaiye ve Dursunbey Belediye ekiplerinin başlattığı arama çalışmalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Uzman dalgıçların da destek verdiği çalışmalardan sonuç alınamayınca çalışmalara ara verildi.

Çalışmalar esnasında ekiplerin derenin akıntısının oldukça yoğun olduğu bildirilirken, çalışmaların sabah erken saatlerinde tekrar başlayacağı bildirildi.

Dereye Uçan Araç’ta Bulunan Çocuğu Arama Kurtarma Çalışmalarına Ara Verildi

Dereye Uçan Araç’ta Bulunan Çocuğu Arama Kurtarma Çalışmalarına Ara Verildi

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