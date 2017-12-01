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Derik’te İki Çocuk Babası Çoban Öldürüldü

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Derik’te İki Çocuk Babası Çoban Öldürüldü
Mardin'in Derik ilçesinde iki çocuk babası bir çoban silahla öldürülmüş halde bulundu.

Mardin'in Derik ilçesinde iki çocuk babası bir çoban silahla öldürülmüş halde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde, Derik ilçesi Sisan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hayvanlarını otlatmak için evden çıkan iki çocuk babası Selman Özyıldız adlı çobandan bir süre haber alamayan yakınları, çevreyi aramaya başladı. Köylüler Özyıldız'ı boş bir arazide silahla öldürülmüş halde buldu. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Özyıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Derik ilçesine bağlı Sisan ve Balpınar köyleri arasında 3 yıl önce tarla anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş ve 5 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından iki köy sakinleri arasında kan davası başlamıştı.

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