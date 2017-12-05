  • BIST 106.390
  • Altın 157,844
  • Dolar 3,8502
  • Euro 4,5682
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 14 °C

Derince’de 104 No’lu Yeni Hat Sefere Başladı

» »
Derince’de 104 No’lu Yeni Hat Sefere Başladı
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Vatan Caddesi ve Gaffar Okan Caddesi bölgelerinde ikamet eden vatandaşlar için yeni açılan 104 nolu hat...

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Vatan Caddesi ve Gaffar Okan Caddesi bölgelerinde ikamet eden vatandaşlar için yeni açılan 104 nolu hat 4 Aralıkta seferlerine başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Vatan Caddesi ve Gaffar Okan Caddesi bölgelerinde ikamet eden vatandaşlar için yeni otobüs hattını hizmete geçirdi. Bölgede yaşayan vatandaşların yoğun talebi üzerine başlayan çalışmalar sonucunda, Büyükşehir Belediyesi yeni 104 nolu otobüs hattını uygulamaya soktu. 104 No'lu yeni hat 4 Aralık 2017 tarihinden itibaren seferlerine başladı.

Vatan ve Gaffar Okan caddelerinde ikamet eden vatandaşların, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmit'e ulaşımlarının olmaması nedeniyle 104 nolu yeni hat sefere başladı. 4 Aralık 2017 tarihinde seferlere başlayan 104 nolu hat, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Gaffar Okkan Caddesi – Halkevi – Güney Terminali güzergahında çalışacak.

Yeni kurulan 104 nolu hattın güzergahı; Emniyet Lojmanları- Sopalı Araştırma Hastanesi- Çavdar Cad.- Piri Reis Cad.- Vatan Cad.- Harmantarla Sk.- Çağlar Sk.- Kolordu Cad.- Gaffar Okkan Cad.- Nihat Erim Cad.- Çenesuyu- Cahide Sk.- Ahududu Sk.- D-100 – SEKA- Merkez Bankası- Kuzey Yan Yol- Halkevi- Leyla Atakan Cd. –Cumhuriyet Cad. – Ömer Türkçakal Bulvarı- AVM'ler- Sanayi- Güney Terminali şeklinde olacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuşadası Milli Parkı’nda Akdeniz Foku Görüntülendi05 Aralık 2017 Salı 04:38
  • Kuşadası Tüllüşahı’nın Korunması İçin Çalıştay Düzenlendi05 Aralık 2017 Salı 04:13
  • Kapalı Pazar Yerinde Çalışmalar Sürüyor04 Aralık 2017 Pazartesi 17:38
  • Başkan Ay Çalışmaları İnceledi04 Aralık 2017 Pazartesi 16:08
  • Sakarya’da 2016 Yılında 10 Bin 170 Kilogram Elektronik Atık Toplandı04 Aralık 2017 Pazartesi 14:43
  • Öğrencilere ‘Bilinçli Su Kullanımı’ Eğimleri Devam Ediyor04 Aralık 2017 Pazartesi 14:38
  • Büyükşehir Görsel Kirliliğe Savaş Açtı04 Aralık 2017 Pazartesi 14:03
  • Niğde Kızılca Deresi’nde Çalışmalar Devam Ediyor04 Aralık 2017 Pazartesi 13:53
  • Milletvekili Şamil Tayyar’dan Şehitkamil Belediyesine Övgü04 Aralık 2017 Pazartesi 13:28
  • Düzce’de Asfalt Çalışmaları Sürüyor04 Aralık 2017 Pazartesi 13:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti