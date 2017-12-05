Derince’de 104 No’lu Yeni Hat Sefere Başladı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Vatan Caddesi ve Gaffar Okan Caddesi bölgelerinde ikamet eden vatandaşlar için yeni açılan 104 nolu hat...

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Vatan Caddesi ve Gaffar Okan Caddesi bölgelerinde ikamet eden vatandaşlar için yeni açılan 104 nolu hat 4 Aralıkta seferlerine başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Vatan Caddesi ve Gaffar Okan Caddesi bölgelerinde ikamet eden vatandaşlar için yeni otobüs hattını hizmete geçirdi. Bölgede yaşayan vatandaşların yoğun talebi üzerine başlayan çalışmalar sonucunda, Büyükşehir Belediyesi yeni 104 nolu otobüs hattını uygulamaya soktu. 104 No'lu yeni hat 4 Aralık 2017 tarihinden itibaren seferlerine başladı.

Vatan ve Gaffar Okan caddelerinde ikamet eden vatandaşların, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmit'e ulaşımlarının olmaması nedeniyle 104 nolu yeni hat sefere başladı. 4 Aralık 2017 tarihinde seferlere başlayan 104 nolu hat, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Gaffar Okkan Caddesi – Halkevi – Güney Terminali güzergahında çalışacak.

Yeni kurulan 104 nolu hattın güzergahı; Emniyet Lojmanları- Sopalı Araştırma Hastanesi- Çavdar Cad.- Piri Reis Cad.- Vatan Cad.- Harmantarla Sk.- Çağlar Sk.- Kolordu Cad.- Gaffar Okkan Cad.- Nihat Erim Cad.- Çenesuyu- Cahide Sk.- Ahududu Sk.- D-100 – SEKA- Merkez Bankası- Kuzey Yan Yol- Halkevi- Leyla Atakan Cd. –Cumhuriyet Cad. – Ömer Türkçakal Bulvarı- AVM'ler- Sanayi- Güney Terminali şeklinde olacak.