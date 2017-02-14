Derinkuyu’dan Halep’e 1 Tır Yardım Gönderildi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı'nın başlattığı "Halep'te insanlık ölmesin" kampanyası çerçevesinde Derinkuyu'dan Cilvegözü sınır...

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı'nın başlattığı "Halep'te insanlık ölmesin" kampanyası çerçevesinde Derinkuyu'dan Cilvegözü sınır kapısına bir tır gıda yardımı gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türk Diyanet Vakfının başlattığı ve Nevşehir Valiliğinin koordine ettiği "Halep'te insanlık ölmesin" kampanyası çerçevesinde Derinkuyu ilçesinden bir tır bulgur, dualar ile Cilvegözü sınır kapısına gönderildi.

Derinkuyu'da düzenlenen programa Kaymakam Murat Öztürk'ün yanı sıra ilçe müftüsü Ramazan Gökmen ve vatandaşlar katıldı.