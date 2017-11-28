Derme Çatma Barakada Yaşayan Aile Yeni Yuvasına Kavuştu

KOCAELİ(İHA) – Arslanbey'de yaşayan Yunus – Mevlüde Mut ailesi yeni prefabrik evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

KOCAELİ(İHA) – Arslanbey'de yaşayan Yunus – Mevlüde Mut ailesi yeni prefabrik evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Kartepe Arslanbey Mahallesinde yaşayan Yunus ve Mevlüde Mut çiftinin prefabrik ev taleplerini karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi aileye yeni bir yuva kazandırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine yapmış olduğu başvuru sürecini dile getiren Yunus Mut, "Burada kendi imkanlarımızla yapmış olduğumuz bir baraka da yaşıyorduk Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasına giderek evimizin her an yıkılabileceğini ve yaklaşan kış şartlarında dışarda kalabileceğimizi söyledim. Allah razı olsun kısa zamanda Belediyemizin ekipleri incelemelerde bulunmak üzere evimize geldi ve şartlarımızın zorluğunu tespit etti. Yaptıkları incelemelerden sonra evimizin yenileneceğini söylendi, biz de geçici olarak akrabamızın yanına taşındık" dedi.

Yeni evine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Yunus Mut, "Gerek Belediye Başkanımızdan gerekse emeği geçen arkadaşlardan Allah razı olsun. Hızlı bir şekilde evimizi tamamlayarak kış şartları ağırlaşmadan evimize taşınmamızı sağladılar. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.