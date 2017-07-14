Derme Sulama Birliği Başkanı Polat İddialara Cevap Verdi

Malatya Valiliğinin Derme Sulama Birliği hakkında kamuoyuna açıkladığı rapor sonrası yaşanan tartışmalar sonrasında bir basın toplantısı düzenleyen...

Malatya Valiliğinin Derme Sulama Birliği hakkında kamuoyuna açıkladığı rapor sonrası yaşanan tartışmalar sonrasında bir basın toplantısı düzenleyen birliğin başkanı Abdullah Polat, raporda yer alan yolsuzluk iddialarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek 2009 yılında borç içerisindeyken devraldığı birliğin, şimdi hiçbir kuruma borcu olmadığını söyledi.

Derme Sulama Birliği Başkanı Abdullah Polat, son zamanlarda sulama birliği hakkında çıkan iddialara cevap vermek için bir basın toplantısı düzenledi.

Polat, yaptığı açıklamada kendilerine yöneltilen yolsuzluk iddialarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek birlik çalışmalarının tüm faaliyetlerinin kayıt altında bulunduğunu söyledi. Valilik komisyonunun çalışmalarını henüz tamamlamadığını ifade eden Polat, "Derme Sulama Birliği olarak 6172 sayılı yasa ile kurulmuş bir birliğiz. Bu birliği 2009 yılında aldığımızda birçok sıkıntıları vardı. O sıkıntıları hallettik ama bu birliğe aday olanlar burayı rahat bırakmadılar. Hepinizin malumu bu birlikler valilik tarafında denetlenir. Bizde derme sulama birliği olarak denetlenmeyelim demiyoruz. Ama biz denetlenirken adil şahıslar tarafından denetlenelim diyoruz. Hatta denetlenirken çıkan kararlar komisyon kararları olsun diyoruz. Maalesef bu yıl ki yapılan denetim hem art niyetli kişiler tarafından yapıldı hem de komisyon arasında ihtilaflı konular ve görüşler ortaya çıktı. Eğer denetim sonucuna bakarsanız sonuçtaki komisyon heyetinin farklı görüşler gösterdiklerini göreceksiniz ki burada bir uyum yok. Biz bu uyumun olmadığını bu komisyon kararlarının art niyetli kişiler olduğunu gördüğümüzde biz yetkililere itirazda bulunduk. İtirazımı bölge müdürümüze ve dönemin valisi Mustafa Toprak'a yaptık" ifadelerine yer verdi.

İtirazları üzerine dönemin Valisi Toprak tarafından yeni bir komisyonun oluşturulduğunu dile getiren Polat, "Bu yeni komisyon 5 Haziran'dan beri çalışıyor ve 19 Temmuz'da da bu çalışmaları sonlandıracak. Ama art niyetli insanlar bu yeni komisyonun çıkaracağı kararı etkilemek için siyasilere koşuyorlar. Kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Ama biz bunlara rağmen işimize baktık ve çok az bir su ile çiftçimizi mağdur etmemeye çalıştık" şeklinde konuştu.

İlk denetim raporunun da ki her iddianın cevabının olduğunu belirten Polat, "Biz bunları bütün cevabını valiliğe, bölge müdürlüğümüze, bakanlığımıza kadar ulaştırdık ve bugüne kadar sizin görevden alınmanızı gerektiren hiçbir şey yoktur denilmesine rağmen bazı insanlar durmadan bizi kötülemeye çalışıyorlar. Bizi suçlarken diyorlar ki bahçesine su götürmüş. Benim bahçem 20 dönüm, su götürdüğüm yer iki bin dönüm. Yani bu söylenenlerin birer cevabı ve kanıtı var" ifadelerini kaydetti.

Kendisi hakkındaki asılsız iddiaları yargıya taşıyacağını da kaydeden Polat konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önceki denetim raporunu hazırlayanlardan birinin kardeşini birliğimizde çalıştırmadığımız için üzerimize geliniyor. Bu kurum 2009 yılında birçok yere borcu olan kurumdu. Şimdi ise 11 birlik içinde hiçbir kuruma borcu olmayan ve ayrıca bir bankada 950 bin TL'si olan bir birliktir. Benden sormak istedikleri herhangi bir konuları varsa ben belgelerimle her türlü cevabı vermeye hazırım. Çok şükür veremeyeceğim bir hesabım yoktur." diye konuştu.