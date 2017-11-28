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Derviş Eroğlu, Büyükçekmece’nin Yeni Belediye Binasına Tam Not Verdi

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Derviş Eroğlu, Büyükçekmece’nin Yeni Belediye Binasına Tam Not Verdi
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü ziyaret eden KKTC 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, yeni belediye binasına tam not verdi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü ziyaret eden KKTC 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, yeni belediye binasına tam not verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 34'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları vesilesiyle bir dizi etkinliklere katılmak için İstanbul'da bulunan KKTC 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü de ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, yanında bulunan heyetiyle birlikte Büyükçekmece Belediyesinin yeni hizmet binasını gezdi. Eroğlu, Büyükçekmece Belediye binasına tam not verdi. Eroğlu, "Yapım aşamasında da gördüğüm, daha önce de gezdiğim bina Büyükçekmece'ye çok yakıştı. Bu yapıta hayran olmamak elde değil. Başkan Dr. Akgün'ü ve Büyükçekmece halkını kutluyorum" dedi.

3'üncü Cumhurbaşkanı Eroğlu, Dr. Hasan Akgün ile aile dostlukları olduğunu da belirterek gösterdiği misafirperverlik ve ilgiden dolayı kendisine teşekkür etti.

Başkan Dr. Hasan Akgün ise, Sayın Cumhurbaşkanımız Eroğlu'nu Büyükçekmece'de ağırlamak her seferinde bizim için büyük onurdur. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum, kendisine saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

Dr. Akgün, "Bu binada Büyükçekmece halkına kusursuz bir hizmet vermeyi hedefliyoruz. Belediye binamız sadece belediyecilik hizmeti veren bir yapı değil. Büyük Büyükçekmece ailesinin her türlü sosyal ve kültürel etkinliklerinin de adresidir" diye konuştu.

Başkan Akgün, Derviş Eroğlu'na yeni yayınlanan "Büyük Medeniyetler Kenti Büyükçekmece" kitabını da imzaladı.

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