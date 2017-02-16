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Derya Uluğ’dan Hayranlarına Albüm Müjdesi

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Derya Uluğ’dan Hayranlarına Albüm Müjdesi
İzmir'de bir gece kulübünde sahne alan pop müziğinin sevilen ismi Derya Uluğ, hayranlarına coşku dolu bir gece yaşattı.

İzmir'de bir gece kulübünde sahne alan pop müziğinin sevilen ismi Derya Uluğ, hayranlarına coşku dolu bir gece yaşattı. Yaza doğru hareketli bir parça daha çıkaracağını söyleyen güzel şarkıcı, hayranlarına albüm müjdesini de verdi.

'Okyanus" şarkısıyla pop müzik listelerini alt üst ederek iyi bir çıkış yapan Derya Uluğ, İzmir'de konser verdi. İzmirli hayranlarıyla HasTag kulüpte buluşan Uluğ, alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Güzel şarkıcı, konserine son zamanlarda pop müzikseverlerin diline pelesenk olan "Okyanus" şarkısıyla başladı. Yoğun bir ilgiyle karşılanan Derya Uluğ, "Okyanus" şarkısının ardından yeni çıkardığı "Canavar" isimli parçasını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Geniş repertuvarı ile konuklarına keyifli saatler yaşatan Derya Uluğ, şarkılarıyla kulaklara olduğu kadar, Özgür Yüksel imzalı sahne elbisesiyle gözlere de hitap etti.

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uluğ, "İzmir'de olduğum için çok mutluyum, bugün çok heyecanlandım. Normalde böyle bu kadar heyecanlanmıyorum ama heyecanlandım" dedi. Yeni çıkardığı "Canavar" şarkısının çok beğenildiğini ifade eden Uluğ, "Çıkaralı tam bir ay oldu. Bir ayda 30 milyon oldu. Güzel gidiyor şuan, Okyanus'tan daha hızlı, her gün 1 milyon civarında dinleniyor" şeklinde konuştu. Yoğun bir iş temposu olduğunu belirten Derya Uluğ, hayranlarına 10 şarkılık albüm müjdesi verdi. Çıkaracağı albüm hakkında konuşan güzel şarkıcı, "Yaza inşallah yetiştirirsek hareketli bir tane daha parça olacak, daha sonra albüm geliyor. Albümde bütün şarkılar bize ait, tek bir parça Sezen Aksu'dan olacak" dedi.

Derya Uluğ’dan Hayranlarına Albüm Müjdesi

Derya Uluğ’dan Hayranlarına Albüm Müjdesi

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