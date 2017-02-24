'Destanı inananlar yazabilir'

Yeni Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin 3'ncü sınıf Afrika ülkelerinin yönetim modeline benzeten CHP İstanbul Milletvekili Erdem, "Hayır demek zorundayız. Herkesin elini vicdanına koyarak oy vermesi gerekiyor" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Eren Erdem, CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve Parti Meclis Üyesi Yıldırım Kaya, Kırıkkale'ye gelerek partililerle İl Binası'nda basın açıklaması yaptı. Yaklaşan referandumla ilgili konuşan CHP'li Milletvekili Erdem, AK Parti zihniyetinin 15 yılda ülkeyi ayrıştırdığını, insanların fikirlerini böldüğünü ve kaosa sürüklediğini iddia etti.

"Bu seçim sadece bir referandum değil, emperyalizme karşı yapacağımız 2'nci Kurtuluş destanıdır" diye Erdem, "Bu destanı sadece 1'nci kurtuluş destanına inanan, Cumhuriyet'e sahip çıkanlar yazabilir. Bu işin partisi yok, biz sadece bu referanduma 'Hayır' diyen parti olarak öne çıkıyoruz. Hayır dememizin nedeni Anayasa'yı okumamız, gelecek olan Anayasa tasarısının içindeki tek adam rejimini görmemizdir" dedi.

'EGEMENLİK MİLLETİDİR'

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ise, ülkenin yeni bir karanlığa sürüklendiğini söyledi. Partiler üstü bir çalışma yapacaklarını belirten Yeşil, meselenin parti meselesi olmadığını, meselenin memleket meselesi olduğunu bildirdi. CHP'li Yeşil, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ifadelerini kullandı. CHP olarak terörün bitmesini istediklerini, herkesin karnının doyması gerektiğini savunduklarını belirten Yeşil, "Ya Cumhuriyete sahip çıkacağız, ya da Padişah atayacağız. Kim olursa olsun, yetkinin bir kişiye verilmemesi gerektiğini vatandaşa hatırlatacağız" diye konuştu.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE