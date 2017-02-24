  • BIST 88.258
  • Altın 145,686
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 18 °C

'Destanı inananlar yazabilir'

»
'Destanı inananlar yazabilir'
Yeni Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin 3'ncü sınıf Afrika ülkelerinin yönetim modeline benzeten CHP İstanbul Milletvekili Erdem, "Hayır demek zorundayız. Herkesin elini vicdanına koyarak oy vermesi gerekiyor" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Eren Erdem, CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve Parti Meclis Üyesi Yıldırım Kaya, Kırıkkale'ye gelerek partililerle İl Binası'nda basın açıklaması yaptı. Yaklaşan referandumla ilgili konuşan CHP'li Milletvekili Erdem, AK Parti zihniyetinin 15 yılda ülkeyi ayrıştırdığını, insanların fikirlerini böldüğünü ve kaosa sürüklediğini iddia etti.

"Bu seçim sadece bir referandum değil, emperyalizme karşı yapacağımız 2'nci Kurtuluş destanıdır" diye Erdem, "Bu destanı sadece 1'nci kurtuluş destanına inanan, Cumhuriyet'e sahip çıkanlar yazabilir. Bu işin partisi yok, biz sadece bu referanduma 'Hayır' diyen parti olarak öne çıkıyoruz. Hayır dememizin nedeni Anayasa'yı okumamız, gelecek olan Anayasa tasarısının içindeki tek adam rejimini görmemizdir" dedi.

kirikkale-chp2.jpg

'EGEMENLİK MİLLETİDİR'
CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ise, ülkenin yeni bir karanlığa sürüklendiğini söyledi. Partiler üstü bir çalışma yapacaklarını belirten Yeşil, meselenin parti meselesi olmadığını, meselenin memleket meselesi olduğunu bildirdi.  CHP'li Yeşil, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ifadelerini kullandı. CHP olarak terörün bitmesini istediklerini, herkesin karnının doyması gerektiğini savunduklarını belirten Yeşil, "Ya Cumhuriyete sahip çıkacağız, ya da Padişah atayacağız. Kim olursa olsun, yetkinin bir kişiye verilmemesi gerektiğini vatandaşa hatırlatacağız" diye konuştu.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'OHAL terörle mücadele için'24 Şubat 2017 Cuma 18:36
  • 'İdam için referandum yolu açabiliriz'24 Şubat 2017 Cuma 18:33
  • Bahçeli, 'hayır'cıların listesini istedi24 Şubat 2017 Cuma 18:28
  • CHP: YSK'ya itiraz edeceğiz24 Şubat 2017 Cuma 18:27
  • Disiplin suçluları açığa alınacak24 Şubat 2017 Cuma 18:03
  • Üretici kazanmazsa 'istihdam' olmaz24 Şubat 2017 Cuma 08:42
  • 'Millet iktidarını güçlendirecek'24 Şubat 2017 Cuma 06:25
  • 'Türkiye’nin yeni miladı 16 Nisan'24 Şubat 2017 Cuma 05:24
  • Uçaklar gitti, akıllar başlarına geldi23 Şubat 2017 Perşembe 18:20
  • Mimar Cansever Sergisi'ni Başbakan'a anlattı23 Şubat 2017 Perşembe 18:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti