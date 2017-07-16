Destansı direniş İHA'nın sergisinde

15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve İHA tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi Amasya'da açıldı

Amasya Bimarhane'de düzenlenen İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından hazırlanan ‘15 Temmuz Destanı' adlı serginin açılışını Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, eski AK Parti Milletvekili Dr. Avni Erdemir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, 15 Temmuz şehidi Ahmet Özsoy’un ağabeyi Mehmet Özsoy ile İHA Amasya Muhabiri Murat Çelik yaptı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Necmettin Topsakal ve çok sayıda davetli, sergide İHA muhabirleri ile Amasya Belediyesi tarafından görüntülenen fotoğrafları incelediler.

DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Fotoğraflar için İHA yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür eden Vali Varol, “Fotoğraflar aslında hatırlamak istemediğimiz ama bir yandan da milletimizin yazdığı o kahramanlık destanı vesilesiyle de bizi gururlandıran o anlara geri götürdü” dedi. 15 Temmuz destanının tarihe altın harflerle yazıldığını vurgulayan Başkan Cafer Özdemir de, "Gençlerimiz bu fotoğraf sergisindeki yaşanan o acı ve ihanet anlarını lanetle anarak milletin birliğine, beraberliğine, demokrasisine sahip çıkacağız" diye konuştu.

Ferhat LAP / AMASYA