  • BIST 89.722
  • Altın 146,620
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 9 °C

DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

»
DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
Samsun 2. El Otomobilciler Derneği "Bu Aşkın Kahramanı Sensin" projesinden ve eşya piyangosu biletlerinden 200 adet alarak Kulübe destek verdiler.

Samsun 2. El Otomobilciler Derneği Başkan ve yönetimi Atakum Belediyesi ve Samsunspor işbirliği ile düzenlenen "Bu Aşkın Kahramanı Sensin" projesinden 200 adet bilet ve Kulübe katkı sağlamak amacı ile düzenlenen Piyango Çekiliş biletlerinden 200 adet alarak Kırımızı-Beyazlı ekibe desket verdiler. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yerd verildi; "Samsun 2. El Otomobilciler Derneği "Bu Aşkın Kahramanı Sensin" projesinden ve eşya piyangosu biletlerinden 200 adet alarak Kulübe destek verdiler. Kendilerine yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsunspor’da Mustafa Sevgi şoku03 Mart 2017 Cuma 04:00
  • ENGELLERİ SPOR YAPARAK AŞIYORLAR02 Mart 2017 Perşembe 18:48
  • BADMİNTONUN KÜÇÜK ŞAMPİYONLARI02 Mart 2017 Perşembe 18:10
  • Samsunspor ile Denizlispor 44’ncü kez karşı karşıya02 Mart 2017 Perşembe 09:00
  • Bir yıldır 3 puana hasretiz02 Mart 2017 Perşembe 08:00
  • Samsunspor, 95 bin 19 adet çekiliş bileti sattı01 Mart 2017 Çarşamba 20:24
  • SAMSUNSPOR’DA ÇİFTE MESAİ01 Mart 2017 Çarşamba 20:19
  • BU YIL ÜST ÜSTE HİÇ MAÇ KAZANMADIK01 Mart 2017 Çarşamba 09:21
  • Ligin dibi alev alev01 Mart 2017 Çarşamba 09:00
  • Sakatlardan haber var01 Mart 2017 Çarşamba 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti