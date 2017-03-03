DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Samsun 2. El Otomobilciler Derneği "Bu Aşkın Kahramanı Sensin" projesinden ve eşya piyangosu biletlerinden 200 adet alarak Kulübe destek verdiler.

Samsun 2. El Otomobilciler Derneği Başkan ve yönetimi Atakum Belediyesi ve Samsunspor işbirliği ile düzenlenen "Bu Aşkın Kahramanı Sensin" projesinden 200 adet bilet ve Kulübe katkı sağlamak amacı ile düzenlenen Piyango Çekiliş biletlerinden 200 adet alarak Kırımızı-Beyazlı ekibe desket verdiler. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yerd verildi; "Samsun 2. El Otomobilciler Derneği "Bu Aşkın Kahramanı Sensin" projesinden ve eşya piyangosu biletlerinden 200 adet alarak Kulübe destek verdiler. Kendilerine yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz."