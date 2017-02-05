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Dev Eğitim Kampüsü Doğu’da Tek Olacak

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Dev Eğitim Kampüsü Doğu’da Tek Olacak
47 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Şükrüpaşa Eğitim Kampüsü, Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu'nun katılımıyla önümüzdeki dönem...

47 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Şükrüpaşa Eğitim Kampüsü, Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu'nun katılımıyla önümüzdeki dönem eğitime başlayacak.

24. dönem Ak Parti Erzurum Milletvekilliği döneminde yaptığı eğitim yatırımlarıyla sürekli gündemde kalan Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, verdiği emeğin meyvelerini almaya başladı. Erzurum Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı hemşerimiz Doç. Dr. Yusuf Tekin'in de katkılarıyla Erzurum'un Şükrüpaşa Semti'nde yapımı bitirilen Şükrüpaşa Eğitim Kampüsü sona geldi.

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı devasa eğitim yuvası, birçok gencin meslek öğreneceği nadide kurumlar arasında yerini alacak. Yarın (Pazartesi) günü Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu ve Müsteşar Yusuf Tekin'in de inceleme yapacağı dev ilim yuvasın da yeni yarıyıl da ders zili çalacak.

50 yıllık eğitim ihtiyacı karşılanıyor

Milletvekilliği döneminde Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin ile birlikte şehrin okul, derslik istatistiklerini çıkaran ve bu alanda çalışmalar yaparak ihtiyacı belirleyen Yavilioğlu, Erzurum'a 15 Lise, 8 adet pansiyon, 2 adet spor salonu, 1 adet atölye ve 1 adet anaokulu projesini yakından takip ederek ihale aşamasına getirdi. 2014 - 2016 yatırımlarıyla birlikte son 3 yılda 300 milyon TL'lik birçok kalemde yatırıma önayak olan Yavilioğlu, Erzurum merkez ve ilçeler olmak üzere her ilçeye birer okul, öğrenci yurdu ve spor salonuna kavuşturdu. Şehrin son 50 yıllık eğitim yatırımında büyük katkısı olan Yavilioğlu, ilim yuvaları sayesinde ülke kalkınmasına da büyük katkı sunmuş oldu.

Şükrüpaşa Eğitim Kampüsü Doğu'da ilk

16 derslikli Necmettin Erbakan Fen Lisesi 200 kişilik yurt, 24 derslik Anadolu Lisesi ve 300 kişilik yurt, 24 derslik Meslek Lisesi ve motor, elektrik atölyeleri bulunuyor.

47 bin 820 metrekareden oluşan toplam alanda yapılan eğitim kampüsünün sözleşme bedeli, KDV dâhil 32 milyon 332 bin TL'ye mal oldu. Tüm binalarda kar ve buz eritme sistemi olup bu kapasitede elektrik ve motor atölyeleri ile Doğu Anadolu'da ilk olacak

Oditoryumda panel verecek

Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, Pazartesi günü Atatürk Üniversitesi Oditoryum salonunda, "Neden Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi" konulu panelde ekonomik, siyasal ve sosyal gerçekler hakkında bilgiler verecek. Erzurum'dan sonra birçok ilde bu konuyu dile getirecek olan Yavilioğlu, program akabinde bölgedeki bazı illerde vatandaşlarla bir araya gelecek.

Dev Eğitim Kampüsü Doğu’da Tek Olacak

Dev Eğitim Kampüsü Doğu’da Tek Olacak

Dev Eğitim Kampüsü Doğu’da Tek Olacak

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