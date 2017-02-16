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Dev Kayalar İşlenerek Sanat Eseri Ve Şehir Mobilyası Yapılıyor

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Dev Kayalar İşlenerek Sanat Eseri Ve Şehir Mobilyası Yapılıyor
Samsun'da dağdan çıkarılan dev kayalar işlenerek sanat eserine ve şehir mobilyasına dönüştürülüyor.

Samsun'da dağdan çıkarılan dev kayalar işlenerek sanat eserine ve şehir mobilyasına dönüştürülüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisi, şehrin tüm cadde, sokak meydan ve kültürel alanlarında doğaltaş uygulamaları yaparak şehre estetik bir güzellik kazandırıyor. Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisi, Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde 2007 yılında kuruldu. Eski medeniyetlerin günümüze kadar ulaşan kalıntılarında doğaltaşın kalitesi ve estetiği şerhrin her yerinde gözler önünde sergileniyor. Şehrin her köşesi Samsun dağlarından üretilen taşlarla süsleniyor.

Ürün çeşitlerini çoğaltarak fuar alt yapısını oluşturmaya çalıştıklarının altını çizen Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisi Şube Müdürü Serkan Dilbaz, "Fabrika 2007 yılında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Şu anda da Makine İkmal birimine bağlandı. 80'e yakın personel ile burada görev almaktayız. 2017 yılı planlamasında tadilat işlerimiz devam edecek. İş sağlığı uzmanımız ile devamlı etkileşim halinde olup iş ve işçi sağlığını birinci plana almış durumdayız. Ürün skalamızı genişletip katalog, broşür çekimlerimiz ile birlikte fuar alt yapımızı oluşturmak istiyoruz. Makine grubumuz yeterli sayıda. 18 bıçaklı ve 50 bıçaklı makinelerimiz var" dedi.

Şehri kendi doğal taşları ile güzelleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Dilbaz, "Burada kullandığımız taşlar, Nebiyan Dağı'ndan geliyor. Bu tesisten 39 km uzaklıkta bulunuyor. Bu taşlar granit ve 3.1 sertlik derecesine sahiptir. Mutfak tezgahlarımızda kullandığımız taş seviyesinde kaliteli bir granittir. Bu taşlara ek olarak Ladik'ten de andezit taşı gelmektedir. Onun sertlik derecesi granite göre daha az olduğu için görsel şekillerde kullanıyoruz. Belediye başkanımız da bu konuda hassas. Görselliğe çok önem veriyor. Sanat yapılarına değer verdiği için burada sanatsal simgeler, Kuş Cenneti'ne yolladığımız kuş figürleri, sanat objeleri ve bulvar yazı taşları gibi çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar ile şehrin görselliğini ön plana çıkartacağız. Kendi bünyemizde olan doğal taş ile kendi çalışmalarımızla şehrimizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. İşletmenin günlük üretim kapasitesi 400 metre kare plak taş ve 50 ton küp taştır" diye konuştu.

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