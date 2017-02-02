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Dev operayonda 46 kişi gözaltında

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Dev operayonda 46 kişi gözaltında
Sivas merkezli aralarında Samsun'unda bulunduğu 16 ilde 27 Ocak'ta düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen polislere yönelik operasyonda gözaltı sayısı 46'ya yükseldi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulunda görev yapan ve KHK ile görevlerinden ihraç edilen, aralarında rütbeli polislerin de bulunduğu kişilere yönelik operasyonda daha önce 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

Operasyonun devamında 15 polis memuru hakkında daha gözaltı kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan polis memurlarından 8'i Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında firari olan 10 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sivas'ta aralarında Samsun'unda bulunduğu 16 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan  İ.E., F.A, B.Ş., A.A., S.E., E.T., İ.K., Z.B., R.U, R.K ve F.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylelikle operasyonda tutuklanan polis sayısı 19'a yükseldi.

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